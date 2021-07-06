“三明医改”重点学什么？国家卫健委总结了4条精髓

人民网北京7月6日电 （记者崔元苑）为深入推广三明医改经验，发挥典型带动和示范引领作用，推动全国医改走深走实、扩大成效，国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委今日就推广三明医改经验举行了发布会。“几年来，三明市统筹推进医疗、医保、医药‘三医’联动改革，破除以药补医机制，探索建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，为全国医改树立了榜样。”国家卫生健康委体改司司长许树强在会上介绍。

三明医改这几年都做了啥？

许树强介绍，总结三明医改的精髓，主要有以下几个方面：

一是改革整体联动。三明市党委政府高度重视医改工作，坚持人民至上、敢为人先，党政一把手亲自抓医改、一抓到底，由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作，统筹协调“三医”联动改革，开展药品集中带量采购，降价腾出的空间主要用于调整医疗服务价格，并及时纳入医保支付，总体上不增加群众负担。

二是完善医改经济政策。全面落实政府对公立医院的投入责任，将基本建设等大额支出纳入政府预算管理。建立医疗服务价格动态调整机制，改革几年来，三明先后9次调整医疗服务价格，更好地体现了医务人员医疗技术劳动价值，也使公立医院收入结构得到了优化。同时实行按疾病诊断相关分组收付费改革，结余资金补偿给医院。

三是健全医院内部激励和约束机制。深化薪酬制度改革，实行全员目标薪酬制、年薪计算工分制，切断个人薪酬与科室收入之间的联系。实行党委书记、院长和总会计师年薪制，年薪由政府财政预算安排，根据考核结果来发放。医务人员收入逐年增长，人员支出占公立医院业务支出的比例由改革前的25%提高到2020年的46%，公立医院运行中的支出结构也得到了优化。同时，强化对医疗机构监督管理，每年对医院主要责任人和其他相关责任人进行考核，对医院运行情况进行监测、分析、评价。

四是推动医疗资源下沉。建立紧密型县域医共体，在每个县组建总医院，整合医疗卫生资源，健全健康绩效考核评价机制，引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉，促进医防协同，建立健康“守门人”制度。将医保基金、基本公共卫生服务经费和政府补助经费，打包给总医院，结余留用，合理超支分担，促进从“以治病为中心”转向“以健康为中心”。

“三明医改从实际出发，大胆实践、勇于创新，打出了一套适合三明实际情况的医改组合拳，也为各地医改积累了非常好的经验。”许树强称，下一步，将按照党中央、国务院决策部署，加大三明医改经验的推广力度。以推广三明经验为抓手持续深化医药卫生体制改革，强化系统集成，狠抓落地见效，因地制宜学习借鉴三明经验，加强督促指导，推动三明经验在各地落地生根、开花结果。围绕大病、重病在本省解决，常见病多发病在市县解决，头痛脑热在乡村解决的目标，加快推进分级诊疗体系建设，促进优质医疗资源均衡布局，加大力度形成有序就医格局。以推动公立医院高质量发展为重点，更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，统筹推进相关改革工作，切实增强人民群众获得感。

三明医改经验如何推广？

许树强分析表示，新一轮医改以来，按照党中央、国务院决策部署，深化医改取得了重大阶段性成效。当前深化医改进入了深水区，改革面临新的形势和任务。一方面，要在系统总结前一个时期改革工作的基础上，把加强改革系统集成、推动改革落地见效摆在更加突出的位置，坚持系统观念，加强改革政策统筹、进度统筹、效果统筹，发挥改革的整体效应。另一方面，我国已进入高质量发展阶段，我国社会主要矛盾的变化和满足人民日益增长的对美好生活的需要，对深化医改也提出了新要求和新期待。与此同时，“十四五”时期，我国将进入中度老龄化阶段，对医疗服务、医疗保险、康复护理等都带来了新的挑战。

“国务院医改领导小组决定今年的医改重点任务，以推广三明医改经验为抓手，不断巩固扩大医改成果，推动改革落地见效。”许树强介绍。具体有以下几个方面：

一是召开全国学习推广三明医改经验工作会议，对各地学习三明经验进行部署，提出要求。

二是研究制定深入推广三明经验的实施意见。这个意见将提出因地制宜、分门别类推广三明经验的真招、实招，明确时间表、路线图、责任人。具体改革措施可量化、可考核，推动三明医改经验在各地开花结果。

三是用好三明市全国深化医药卫生体制改革经验推广基地这个平台，加大对三明医改经验的推广、培训力度。

四是加强督导考核，国务院医改领导小组秘书处正在制定推广三明医改经验考核指标体系，将选取关键指标，对各省份工作推进情况、取得成效进行定期评价，评价结果通报地方党委政府。同时，要求各省份也要加强对本地推广三明医改经验的指导和考核。

五是加强三明医改经验的宣传，进一步挖掘三明经验并加大宣传力度。

学习、借鉴如何做到因地制宜？

我国幅员辽阔，各地经济社会发展水平不一，尤其是东、中、西部发展不平衡，城乡区域发展也不平衡，因此，三明医改经验需要各地因地制宜地借鉴，不能“一刀切”。

对此，国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪分析认为，一是对于三明医改，已经过实践证明、具有普遍适用的经验要推而广之、全面学习。比如，三明党政一把手亲自抓医改，有一位政府负责同志统筹医疗、医保、医药“三医”联动改革，对医改领导小组充分授权，落实政府对公立医院的投入责任，按照“腾空间、调结构、保衔接”的路径，动态调整医疗服务价格，深化薪酬制度改革，调动医务人员积极性等好经验好做法，值得各地学习借鉴、复制推广。

二是在学习借鉴三明经验的具体措施及一些操作方法上，各地要结合自己的实际情况实事求是，不要简单照抄照搬。比如，在医疗服务价格调整方面，要学习三明“小步快走、不停步”，建立价格动态调整机制的经验。但是，具体调整哪些项目、项目调整的幅度、项目调整的优先次序等等，各地还是要结合实际情况来确定。还有，在建立紧密型县域医共体方面，三明市是在每个县组建一个总医院，这是由当地人口医疗资源配置、医疗服务需求等因素决定的。各地在学习三明经验的时候，要结合自身实际，合理确定县域医共体的数量。同时，要在组织形式、管理体制、运行机制等方面进一步细化、实化，更好地适应当地的经济社会发展环境，切实提高紧密型县域医共体的运行效率、服务能力，更好地满足群众的医疗健康需求。

三是立足省情、市情、县情，创造性地学习、借鉴三明经验。要突出问题导向，抓住主要矛盾，探索创新、攻坚克难，大胆试、大胆改，走出一片新天地。

“此外，学习借鉴三明经验，各地还应把握好以下几个方面。”朱洪彪指出，一是要学懂弄通三明医改的核心要义，结合本地实际选准突破口，掌握好改革的方法路径。二要学习三明市党委政府坚持人民至上、坚定改革的决心和勇气；学习三明敢为人先、攻坚克难的创新精神；学习三明真抓实干、坚韧不拔的求实精神；学习三明医改永不停顿的进取精神。三要发挥好各级医改领导小组的统筹协调作用，加强部门协作，形成强大合力。