第九届中药材基地共建共享交流大会将在广西南宁举行

7月3日，第九届中药材基地共建共享交流大会启动发布会在北京举行。

发布会现场。受访者供图

“人民英雄”国家荣誉获得者、中国工程院院士、国家中药材标准化与质量评估创新联盟理事长张伯礼在启动会致辞中指出，近几十年来，中药产业得到了长足发展，但存在着短板和瓶颈：首先是中药材的质量问题，其次是缺少临床疗效的循证证据。举办中药材基地共建共享交流大会的初衷，正是基于解决第一个短板问题。如今大会已成功举办八届，对推动国家中药材规范化种植、提升药材质量、推动中医药产业健康发展做出了重要贡献，优质中药材质量意识已深入人心。联盟搭建平台的目的就是要拿出真正的好药，对人民负责，对健康中国负责。

“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、国家中药材标准化与质量评估创新联盟理事长张伯礼。受访者供图

据国家中药材标准化与质量评估创新联盟秘书长郑文科介绍，国家中药材标准化与质量评估创新联盟经过多年的努力，打造了中药材行业的年度交流大会，影响力逐年增大。本届论坛交流包括政策分析、行情预测、信息发布、科技转化、供需交流、进出口贸易合作等重要内容，大会开幕式将围绕中药材行业的重点发展方向、热点问题和相关政策进行剖析和解读，还会设置中医药高质量发展、乡村振兴、优质中药材采购、农业与科技对接等专场分论坛。

由于此次中药材基地共建共享交流大会将在广西举办，广西壮族自治区中医药管理局副局长张玉军表示，广西壮族自治区人民政府高度重视，六家主办单位联动参与，共同调动全区中医药各方面资源，为大会各项工作提供保障和最大支持力度，大会从规格、规模、内容等方面相比往届都有了提升。在大会现场将充分融入中医药民族医药元素，增加与会巡展、专家评选、现场体验、义诊、商家洽谈等形式多样地现场互动内容。

同时，张玉军还介绍，广西的中药资源达7506种。近年来，当地充分把握广西青山绿水的生态优势，利用丰富的中药资源，挖掘广西多彩的民族文化内涵，以科技创新为支撑，加快推进乡村振兴，加强与东盟国家传统医药交流合作，以罗汉果、八角、肉桂等“桂十味”道地药材为代表，建设道地药材种植基地，打造中药材的广西品牌，也是会议广西主办方正在联手推进的重点工作。

据悉，本届大会注重创新在展区规划上下功夫，在南宁国际会展中心13000平方米的展厅内，既有以中药工业及溯源配套服务为核心的展示内容，也有道地药材基地、种子种苗、智慧中药房特装等中医药全产业链展示。此外，在广西特色展区，还将展示广西中医药全产业链的特色发展模式，包含中医民族医特色诊疗技术、院内制剂、药膳、中药配方颗粒等。

对于此次大会产出成果，中国医学科学院药用植物研究所所长、国家中药材标准化与质量评估创新联盟副理事长孙晓波提出，希望通过此次活动能进一步助推中药行业高质量发展，继续加大推动“三无一全”品牌建设和GAP基地建设，为消费者提供更多优质中药饮片和优质中成药。同时，还要积极响应国家战略，进一步巩固脱贫攻坚所获取的中药成果，有效衔接乡村振兴，借助广西独特的地理优势，加大和东盟的合作，把中医药的健康理念、健康方法、健康产品服务于“一带一路”沿线国家。