中高考考生顺利度过超长假期有四招

中、高考结束，从高度紧张到突然松弛，考生们难免会产生一些心理困惑，面临近三个月的超长假期，该不该“放飞自我”？选择大学志愿应该遵从内心，还是顺从家长？如何调整好心态，踏上人生下一阶段新的旅程？最近，记者采访了青少年心理研究专家、清华大学心理学系学习科学实验室执行主任宋少卫，请他针对“考后心理期”的常见问题，为学生和家长支招儿。

困惑1 放飞自我好不好？

■建议

不妨学点儿技能

无论中考生还是高考生，寒窗苦读数年，终于跨过人生的重要节点后，高度紧张的心态突然松弛，很多人选择上网打游戏、追剧、聚餐等方式玩乐，作息时间可能变得毫无规律，甚至通宵达旦。

“这时候孩子们的状态，就像一只充满气的气球突然松开口，会在空中乱飞。”宋少卫说，每年中高考结束后，都会有一些考生因为过度“放飞自我”而出现一些心理或生理上的问题，甚至影响健康，“近几年我们经常会在新闻报道中看到，考生考后连续通宵玩网游导致视网膜破裂等消息，其实这都是一种过度放纵的心理驱使的，当孩子们的体能被消耗殆尽的时候，身体就会出现问题。”

对于中高考后的这段时期，考生们即使没有学业的负担，也需要合理的安排和规划，家长们可以和孩子一起探讨，制定一个假期计划，“考后可以有一段完全放松的时间，但这种放松并不是没有正常生理习惯的放纵。”宋少卫建议，考生们不妨利用近三个月的超长假期学习一些技能，“可以是自己想学的一个运动项目、一件乐器，或者是给家人做一顿营养早餐，培养兴趣、养成生活技能的同时，还可以做个‘时尚博主’，用博客记录下生活中的点滴美好。”

困惑2 志愿填报听谁的？

■建议

家长不要一味地“安排”

高考之后，志愿填报是每个考生家庭的头等大事，选择大学志愿时，家长的考虑更务实，考生则更多依据自己的兴趣和喜好，在理性和感性的碰撞之间，不少家长和孩子容易产生分歧。

有这样一个男生，从小喜欢画画，在学习过程中又对桥梁产生了浓厚兴趣，高考的理想目标是报考同济大学的建筑系，然而最终的高考成绩与预期分数相比稍低了一点儿。男生的父母希望他能留在北京读书，按照父母安排好的道路上学、工作。但是这名男生却执意选择了京外的一所“名气不大”的大学，给出的理由也有理有据：这所大学建筑系的桥梁专业在全国排名领先。双方产生了较大的争执。宋少卫说，在他看来，孩子有自己明确的想法是件好事，因为步入大学就意味着他们的半只脚已经踏入了社会，需要对自己的职业和人生做考虑，而这名男生非常清楚自己的兴趣和志向，也为自己确立了大学阶段的奋斗目标，“当这名男生向家长明确表示，自己会在本科阶段继续努力学习，研究生一定要去同济大学或清华大学的建筑系时，家长其实很高兴，也认同了孩子的想法。”

当家长和孩子在填报志愿等问题上产生分歧和矛盾时，首先要稳定情绪，不要为了斗气而互相攻击；双方要彼此尊重，心平气和地讲出各自的观点，家长和孩子可以把分数、兴趣、地域等因素都纳入填报志愿的考量范围，给它们分别赋予不同的权重，综合考虑，最终得出结论。“如果孩子的目标明确合理，家长要学会适度放手，尊重孩子的意愿，而不是一味地‘安排’；但如果孩子的想法很盲目，甚至是因为一个非决定性因素，比如有的学生和男（女）朋友约定好要上同一所大学，但自己的分数可以上更好的学校，还有的学生和同学打赌只报一个志愿学校等，这时候，家长需要针对孩子做出选择的价值观，给他们一些侧面的建议。”

困惑3 分数不理想心态咋调整？

■建议

给自己一些正向心理暗示

高考放榜后，自然是“几家欢喜几家愁”，有考生超常发挥，成为“黑马”，也有考生发挥失常，成绩并不理想。在长期的青少年心理研究工作中，宋少卫总结了一个“高考成绩公式”，他说：“最终的考试成绩其实受到考生的实际水平、考题适应性、临场心理发挥、选择题盲答偶然性等多方面因素影响，所以考生反映超常发挥或发挥失常，其实是很常见的现象。”

成绩没有达到自己预期目标的考生，应该如何调整好心态？宋少卫认为，考生们要给自己一些正向的心理暗示，“虽然考试缺少的分数，没有让你考上自己最理想的大学，但是可以将它看作是在引导去遇见人生中注定遇到的人，经历影响自己一生的事，这条人生轨迹里一定有更美的风景。”

对于有复读想法的考生，宋少卫建议要综合考虑自己各方面的能力，慎重做出决定。他曾接待过一名复读了两年的考生，“他的目标特别明确，就是要考北大，第一年高考成绩距北大的分数线只差2分，复读后第二年成绩差了1分，而第三年成绩差了5分，这个孩子的心态完全崩了。”宋少卫说，其实选择复读意味着考生和自己的家庭都要面对很大的挑战和压力，而且每一次考试都存在不确定性，考生考题的适应性、临场心理发挥等因素都会变动。

针对实际成绩和自己理想学校分数线差距较小的考生，他建议不妨把目标放得更长远一点，在研究生阶段实现自己的梦想，“人生有一两个小遗憾，也未尝不可。”同时，他建议家长要安抚好孩子的情绪，帮助孩子分析自身的问题。

困惑4 怎样快速融入新环境？

■建议

利用假期练练“脱口秀”

对于中考生来说，升入高中意味着即将开启一段新的旅程。进入一个陌生的新环境，很多学生会担心原来的生活圈和朋友圈被打破，不少学生会在心里打上许多问号：新学校怎么样？我会遇到什么样的老师和同学？我能融入新的班集体吗……甚至有学生在面对不熟悉的环境和一个个陌生面孔时，会将自己封闭起来，不愿与人沟通。

宋少卫就曾经接待过一名封闭自我的男生，刚升入高中时因为不适应新环境，特别不爱和人交流，同学们也对他“敬而远之”，人际交往上的困难渐渐影响到他的学习成绩。“对大部分孩子来说，升入高中这个新环境的同时，在学习、人际交往等各方面都面临着很大的挑战，一些学生便产生了比较消极的态度。”

如何调整好入学的心态？宋少卫建议，学生们需要在进入高中前的假期提前做一些准备，脱口秀是一个很好的锻炼表达、抒发情感、提升情商的方式，“可以邀请家长做自己的听众，从自我介绍或者有趣的‘谐音梗’开始，做一些简单的脱口秀练习，在表达自我中增加自信，甚至还可以做一些说明类、议论类的脱口秀训练，培养逻辑感，为高中阶段的写作打下基础。这样一种亲切有趣的交流方式，更有利于学生们人际交往能力和情商的提升，对融入新环境很有帮助。”（记者 李祺瑶）