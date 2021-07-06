国家卫健委：7月5日新增新冠肺炎确诊病例23例 其中本土病例3例

人民网北京7月6日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至7月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。7月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例，其中境外输入病例20例（云南8例，上海4例，广东3例，重庆3例，辽宁1例，福建1例），本土病例3例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例34例，解除医学观察的密切接触者806人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例396例（其中重症病例5例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6694例，累计治愈出院病例6298例，无死亡病例。

截至7月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例418例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例86838例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91892例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1062534人，尚在医学观察的密切接触者8099人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入23例，本土2例（均在云南）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者446例（境外输入438例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27059例。其中，香港特别行政区11943例（出院11638例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院51例），台湾地区15061例（出院11008例，死亡689例）。