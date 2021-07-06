北京亦庄下月投放2万辆定制共享单车

最近，北京亦庄出现了一批蓝绿色的共享单车。经开区相关负责人近日介绍，当地公共自行车正式“退役”后，为进一步解决经开区市民“最后一公里”出行难题，经开区在全国率先尝试引入首批区域定制单车。

“面向辖区投放了首批100辆定制版单车，接下来到8月中旬之前，2万辆定制单车将全面上线。”北京经开区相关负责人说，这批定制单车涂装颜色与经开区标识专属蓝色和绿色一致，并在车身上印有“哈啰出行”和“北京·亦庄”的字样，以便于区域内市民识别使用。

除了试点定制单车，经开区还在荣华东街、荣京东街等主要干道设置了规范停车区进行入栏结算，避免车辆无序停放的情况出现。目前哈啰单车在经开区共设置14个规范停车区，并落地蓝牙道钉500个，单车使用者可通过指示牌在停车区内规范停放，在区域外则无法实现落锁。

作为本市打造的九大慢行示范区之一，经开区除了引入定制车、实现单车入栏结算，今年还规划依托滨水资源空间，构建巡河路、园林绿道与城市道路有机结合的慢行系统达20公里，为居民创造良好舒适的绿色出行环境。（记者曹政）