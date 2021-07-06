万能险的创新既是其优长，也恰恰是其风险。本来产品的设计初衷是为了通过长期投资收益，平衡和保证长期保障的质量稳定，但实际操作中却走了“变长为短、重理财轻保障”的路子。从更长远的时间跨度看，完善诸如万能险这类通过资产端和负债端积极互动管理，达到资产负债匹配的产品，仍然不失为创新方向。

据银保监会最新数据，今年前5个月，万能险保费同比再度大幅下滑，在人身险公司总保费中占比进一步萎缩。对此，不必莫名惊诧。按照当前“保险姓保”的监管模式和发展方向，健康险、长期寿险等保障型保险产品成为正道的同时，像万能险这种偏理财功能的保险产品进入下降通道自是必然。

所谓万能险，就是在传统保险产品的风险保障功能之外，加上了储蓄投资功能，即所谓“一费两户”的创新管理模式。“一费”是保险保费，“两户”是“风险保障账户”和“投资账户”。之所以有“万能”的美称，是因为万能险的保费交纳、保额设定可以灵活调整，这是为满足保单持有人在不同时期的保险需求，与传统寿险有较大区别。

事情往往有正反两面。万能险的创新既是其优长，也恰恰是其风险。本来产品的设计初衷是为了通过长期投资收益，平衡和保证长期保障的质量稳定，但实际操作中却走了“变长为短、重理财轻保障”的路子。比如，其最晃眼的招牌是有保障又有投资，但实际上只有很低的死亡或严重残疾理赔；最诱人的高收益率，实际是一些险企，特别是中小险企为获得快速资金流量，走的一步险棋。

从负债端看，万能险的成本非常高，而保险公司持有万能险资产的时间又多为短期，相比保险资产使用期限平均为5年至7年的特性，这种负债端与资产端悬殊的时间差，隐含着巨大的资产负债久期错配风险。此外，与其他保险产品甚至很多金融产品不同，万能险可以列明保证收益率。这种能在保险合同中体现的刚兑，正好为保险销售误导提供了某种程度的便利，一时间消费者趋之若鹜。2015年时，万能险保费同比增速竟高达95%。

凡此种种，意味着近一段时间万能险保费规模一跌再跌是有其内在原因的，再加上外部穿透式监管的节节升级，野蛮生长自然不可持续。

由于设计和营运的诸多问题，万能险容易集聚风险，在当下也很不主流。但从更长远的时间跨度看，完善诸如万能险这类通过资产端和负债端积极互动管理，达到资产负债匹配的产品，仍然不失为创新方向。特别是随着社会老龄化的加深，越来越多的人需要有针对长期保障资金增值的财富管理工具，以平滑经济发展和变化造成的减值。

这是摆在监管部门面前的大问题。如何形成既能保护创新，让保险公司有合理自由的资产匹配空间，又不发生不同领域风险的互相传递，这是对管理智慧的一种考验。毕竟，只“堵”不“疏”，非长久之计。

对保险公司来说，要回归万能险设计之初的长期财富管理功能，需要从长期保障和长期储蓄角度对其进行再造，同时还需显示出有别于其他金融产品的独特优势。这对保险公司来说，同样是一个新课题。（江帆）