电动自行车违规充电拒不改最高罚一万

6月25日，应急管理部公布了《高层民用建筑消防安全管理规定》（以下简称《规定》），《规定》将于今年8月1日起正式施行。《规定》第四十七条规定，在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的，最高可处以10000元罚款。日前，记者采访了消防专业人士，对此新规进行了解读。

拒不改正将被罚款

北京市大兴区消防救援支队新闻宣传科科长刘丙涛介绍说，《规定》比较清晰地规定了电动自行车在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放或者充电的行为将受到处罚，需要注意的是“拒不改正”四个字。“一般情况下，当执法人员初次检查发现违规停放和充电行为时，会要求单位和个人立即改正，并在《责令立即改正通知书》上签字。如果复查时，相关单位和个人没有改正，那么就会触发处罚机制。”

刘丙涛说，《北京市物业管理条例》第七十八条有与之类似的规定，对于违规私拉电线、电缆为电动自行车充电，拒不改正的行为，将被处以罚款。

《规定》明确，由消防救援机构对违法行为责令改正，并进行处罚：对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

进楼入户漏洞能否堵住

《规定》第十条提到，高层住宅建筑的物业服务企业应当依法履行消防安全职责，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，对占用、堵塞、封闭疏散通道等违规行为予以制止；制止无效的，及时报告消防救援机构等有关行政管理部门依法处理。

《规定》是否能彻底堵住电动车进楼入户的漏洞？刘丙涛说，对于在公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放和充电的行为，此前公安部2017年曾下发《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》，规定严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电。“但此通告对于如何处罚并未做明确说明。”

数据显示，电动自行车火灾致人员伤亡的，有90%是因将其置于门厅、过道或楼梯间等部位。“《规定》明确了如何处罚的问题，将为执法人员提供法规依据和威慑力，会在一定程度上减少违规停放和充电行为的发生。”刘丙涛说。

“值得一提的是，《规定》并未规定电动自行车不可在高层民用建筑的室（户）内停放或者充电，对于电动自行车进电梯、进楼的行为同样未做规定。”但刘丙涛特别提醒说，“无论是单位或个人都要意识到，只要将电动自行车推回室内家中，就有发生火灾的风险！”

隐患治理需各方合作

《规定》第三十七条提到，鼓励在高层住宅小区内设置电动自行车集中存放和充电的场所。电动自行车存放、充电场所应当独立设置，并与高层民用建筑保持安全距离；确需设置在高层民用建筑内的，应当与该建筑的其他部分进行防火分隔。电动自行车存放、充电场所应当配备必要的消防器材，充电设施应当具备充满自动断电功能。

“电动自行车火灾隐患治理需要各方通力合作，疏堵结合，标本兼治。”刘丙涛说。

■新闻解释

高层民用建筑

依据《规定》，高层民用建筑包括了高层住宅建筑和高层公共建筑，前者是指建筑高度大于27米的住宅建筑，后者是指建筑高度大于24米的非单层公共建筑，包括宿舍、公寓、办公、商业、体育、医疗建筑等。本报记者 张宇