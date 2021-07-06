用创新、创意让冰雪运动热起来

中国科学技术馆里，一群孩子在为冰陀螺的旋转之力争论不休。专业老师带来了“扭转乾坤”科学秀，用趣味的方法介绍离心力、角动量守恒定律等相关知识，展现冰陀螺身上隐藏的科学魅力。

这是“十三五”国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项“冰雪运动推广普及关键技术产品研发及示范”项目（以下简称“冰雪推广项目”）在日前为推广北京2022年冬奥会、冬残奥会冰雪运动，特别组织策划的科普活动。

游戏中感受“科技冬奥”的乐趣

冰陀螺是北方冬季一种常见的冰上游戏，也是民间传统冰雪运动项目，对这类项目的挖掘、整理与示范推广，是“科技冬奥”专项服务“三亿人参与冰雪”的一项重要内容。

运用趣味科普方式向青少年介绍“科技冬奥”并非首次。此前在中国科学技术馆，“冰雪推广项目”负责人、首都体育学院副校长谢军及团队成员就曾举办过“科技冬奥”主题活动。

在活动上，项目课题承担单位北京理工大学研发的“冰雪凝胶”等新材料受到孩子们的喜爱，这些材料被制作成体育图标的冰雕饰品、搭建成冰雪大跳台等场馆建筑。

“孩子们在欢呼和尖叫声中了解到很多冬奥会上的科技知识。”谢军告诉科技日报记者，“有些同学直言，原来对科学不是很感兴趣，但是这次活动之后觉得科学其实很神秘很有意思，值得去探究。”

“冰雪推广项目”当中还有一项重要任务，是通过教师培训、教材研发和传统冰雪运动项目的挖掘，助推冰雪运动的知识传播、推广普及示范。例如在学校开展模拟冬奥会等活动，利用旱地冰壶、滑板接力等比赛项目让孩子们体会到相互了解、友谊、团结和公平竞争的奥林匹克精神。

谢军告诉科技日报记者，“冰雪推广项目”的目标之一，是打造青少年冰雪知识创新平台，在国家科技馆和遍布全国的各级科技馆中融入“科技冬奥”元素，建设冰雪运动科普平台，打造实体冰雪运动科普馆、流动冰雪运动科普馆、数字冰雪运动科普馆、虚拟冰雪运动科普馆，形成“四位一体”冰雪运动科普推广体系。

技术创新推广冰雪运动

要做好冰雪运动的推广，离不开高科技含量的技术创新和产品研发。谢军向科技日报记者介绍，“冰雪推广项目”在科技创新上的重要工作是研究移动式可拆装人工制冷冰场的关键技术和研发大众仿真冰雪运动装备。

如何理解这两项创新任务？谢军用实例向记者解释。移动式可拆装人工制冷冰场研究的内容之一，是研制许多1米×6米的冰板，冰板内部带有温度、湿度等传感器装置，由这样“小身材”冰板组装的冰场既能实现不同面积场馆快速搭建的目标，又能实现全时全方位冰场监控与智慧管理。

特别值得一提的是，目前“冰雪推广项目”团队搭建一块30米×60米的标准移动式可拆装人工制冷冰场，用时不到46小时，其使用寿命可超过10年，冰场回收再利用率达到98%以上，适用于速滑等5种以上冰上运动。

除此之外，谢军团队研发的大众仿真冰雪运动装备是环保低成本的冰板和雪草，可适用于学校、社区、商场、健身房等不同环境场景，滑雪与滑冰的运动体验感都可实现。“运动体验完全可以媲美真实冰雪环境，这对气候偏热的南方地区和城市居民来说，无疑是利用科技手段体验冰雪运动魅力的重要方式之一。”谢军说。