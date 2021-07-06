中国通过消除疟疾认证（大健康观察）

本报北京电 （记者王美华）6月30日，世界卫生组织宣布中国通过消除疟疾认证，称中国从20世纪40年代每年报告约3000万疟疾病例、经过70年不懈努力到如今完全消除疟疾，是一项了不起的壮举。这是我国继天花、脊髓灰质炎、丝虫病、新生儿破伤风之后消除的又一个重大传染病，结束了疟疾在中国肆虐数千年的历史，在中国公共卫生史和全球消除疟疾史上具有重要的里程碑意义。

“今天，我们祝贺中国人民消除了疟疾。”世界卫生组织总干事谭德塞说，“中国的成功来之不易，这主要得益于中国数十年来的持续精准防控。”

疟疾曾经是我国流行历史最久远、影响范围最广、危害最严重的传染病之一。新中国成立前，每年约有3000万疟疾病人，其中30万人死亡，病死率高达1%。新中国成立后，党中央、国务院领导中国人民抗击疟疾，经过了重点调查和防治（1949—1959年）、控制严重流行（1960—1979年）、降低发病率（1980—1999年）、巩固防治成果（2000—2009年）、消除疟疾（2010—2020年）等5个阶段的艰苦历程。

2010年，中国政府积极响应联合国全球根除疟疾倡议，确定了2020年实现消除疟疾的目标。

经过不懈努力，中国将疟疾本地原发病例从每年3000万降低至零，维护了人民身体健康和生命安全；建立了科学精准的疟疾防控策略和灵敏高效的报告、检测、治疗、监测和应急处置系统，具备了防止疟疾输入再传播的能力；研制了青蒿素等抗疟特效药和治疗方案，创新了1天内完成疟疾病例报告、3天内完成病例复核和流行病学调查、7天内完成疫点调查处置的消除疟疾“1—3—7”工作规范以及多部门和区域联防联控、边境地区防控合作等中国经验，为全球疟疾控制和消除贡献了中国智慧。

根据世界卫生组织的标准，一个国家连续3年没有本土疟疾病例，同时建立有效的疟疾快速检测、监控系统，制定疟疾防控方案，有能力防止疟疾再传播，才能获得消除疟疾认证。

2016年4月，中国报告了最后一例本地原发疟疾病例，2017年后连续4年未发现本地原发病例，2020年11月，向世界卫生组织提交了消除疟疾认证申请。经过世界卫生组织现场评估，2021年6月30日通过了国家消除疟疾认证。

世界卫生组织西太平洋区域主任葛西健表示：“中国为实现这一重要里程碑所作的不懈努力表明，强有力的政治承诺、加强国家卫生系统，可以战胜疟疾这一大公共卫生挑战。中国的成就使西太平洋地区朝消除疟疾的目标更近了一步。”