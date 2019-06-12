七部委联合印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》：婴幼儿奶粉 力争六成自给

质量稳定在99%以上、市场占有率却不高——近年来国产奶粉一直面临消费者认同度低的难题。日前，发改委、工信部等7部委联合发布关于印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》（下简称“《方案》”）的通知。《方案》提出，大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。业内人士认为，这将为国产奶粉赢得消费者、提升品牌形象创造良好条件。

国家市场监督管理总局曾发布数据，当前国产婴幼儿配方奶粉质量正处于历史最好时期，近3年抽检合格率连续稳定在99%以上，许多关键指标优于进口奶粉。但是，大量一二线城市消费者仍倾向于选择进口奶粉。今年前4个月，进口婴幼儿奶粉数量继续增长，增速超过20%。如何获得消费者的认可？北京工商大学产业经济研究中心副主任周清杰表示，近年来国家监督管理部门发布的抽检数据鼓舞了奶粉行业发展，有助于提升国产奶粉的品牌形象。但食品属于信任品，最终让消费者有信心，需要在安全、标准、监督等全方位有针对性地加以强化。

此次《方案》提出，奶粉行业将坚持最严格的监管制度，严格落实企业主体责任和各级政府属地管理责任，健全全行业、全链条产品质量安全管理体系，实行从源头到消费的全过程监管。其中，在标准方面，将加强标准引领和创新驱动，例如修订生鲜乳食品安全国家标准，完善婴幼儿配方乳粉生产工艺行业标准，制定完整的工艺要求，提高生产管理控制水平。在研发方面，将实施国家母乳研究计划，争取用3年时间收集并整合企业现有数据资源，建立统一的母乳研究数据库，对不同区域、不同成长阶段的婴幼儿所需营养元素进行分析研究，促进相关信息互联共享。未来还将逐步建立全国统一的婴幼儿配方乳粉质量安全追溯平台，实现全过程、电子化信息查询追溯，力争3年内实现质量安全追溯体系建设覆盖60%以上婴幼儿配方乳粉企业，并与国家重要产品质量追溯平台对接。

目前国产奶粉企业数量不少、品牌众多。《方案》明确要推进产业升级。首先要推进奶源基地专业化生产，逐步将“养殖户+奶站+婴幼儿配方乳粉企业”链条升级为“专业饲养企业（合作社）+婴幼儿配方乳粉企业”。其次，将促进行业兼并重组和提档升级。鼓励各地通过企业并购、协议转让、联合重组、控股参股 等多种方式开展婴幼儿配方乳粉企业兼并重组，淘汰落后产能。加快推进连续3年年产量不足1000吨或年销售额不足5000万元、工艺水平和技术装备落后的企业改造升级，进一步提高行业集中度和整体发展水平。此外，支持国内企业在境外收购和建设奶源基地，降低原料成本；鼓励有实力、信誉好的企业在国外设立加工厂，并将生产的产品以自有品牌原装进口；也鼓励国外乳粉企业在国内设立外商投资企业，促进中国品牌与外国品牌公平竞争。

周清杰表示， 2008年奶粉安全事件之后，乳制品产业虽然努力很多，但信誉方面的损失很难在短期内恢复。此次《方案》的推出，给国产奶粉行业提供了发展方向和目标，为提振整个行业信心注入了力量。他认为，随着产业的稳定发展，监管部门合格率的信息公示以及制造企业的努力，好东西一定会被市场认可。

(责编：李栋、孙博洋)