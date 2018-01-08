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人民日报：消除社会办医的尴尬

李红梅

2018年01月08日16:22    来源：人民网-人民日报    手机看新闻
原标题：人民日报：消除社会办医的尴尬

　　我国医疗服务体系仍以公立为主，必须从体制机制上着力，推进“放管服”改革，拆除隐形门槛，打破“玻璃门”，让社会办医走出困境，为居民提供更充分、更优质的医疗健康服务

　　人人都盼健康度过一生，幼时需“有所育”，老时需“有所养”，病时需“有所医”，整个生命周期离不开医疗、健康服务。随着收入水平提高，人们对“大健康”的需求日益增加。

　　十九大报告提出的“要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务”，回应了人们的迫切需求。但是，仅靠政府一己之力举办公立医疗机构，显然难以提供多样化多层次的服务。引入社会力量举办各类健康服务机构，补齐、补足健康服务业短板，升级供给结构，是解决这一矛盾的主要途径。

　　目前，我国医疗服务体系仍以公立为主。2016年卫生和计划生育事业发展统计公报显示，公立医院床位占78.3%，诊疗人次占医院总数的87.2%。20世纪80年代开始，社会办医政策松动，民营医院开始在中国出现。然而，经过30多年发展，民营医院数量虽然不断增长，但床位量、诊疗人次、入院人次等服务指标占比始终不到20%，“边缘地位”“技术不行”“质量堪忧”“管理混乱”等印象深植众人脑海中，成为国内民营医院的标签。

　　民营医院的尴尬不是一天形成的。

　　医疗机构良好运行的关键是专业人才，我国医学专业人才八成以上都集中在公立医疗机构，纳入事业单位编制管理，享有社保待遇、职称晋升、学术平台等，难以流动到社会办医疗机构执业。即使多点执业政策已放开，但在人事制度框架没有打破的情况下，医生多点执业仍面临风险分担、利益协调等问题。其次，民营医院运行中面临审批、医保定点纳入、融资、税费等方面的“玻璃门”。第三，行业内“赚快钱”心理长期存在，医疗服务质量、管理水平参差不齐，“打擦边球”现象很普遍，群众口碑不佳。

　　经过几十年的发展，国人健康和医疗卫生水平大幅提高，但医疗资源分配不平衡、医疗服务供给整体上不充分的问题越来越突出。更好地满足人民日益增长的健康服务需要，必须从体制机制上着力，以更开放的心态、更果敢的勇气，鼓励和引导社会办医，以此撬动公立医院改革，促进人才、资金等要素流动，从而优化医疗供给侧结构，打造一个升级版的医疗、健康服务体系。政府要将公立、民办机构关系重新定位，分类管理。各地科学合理规划，测算各类服务需求量，确定不同办医主体的结构、分布、数量。推进“放管服”改革，拆除隐形门槛，打破“玻璃门”，对民营机构一视同仁。民营机构本身也应加强管理，制定行业规范、标准，提高整体服务水平。同时，公立医院应加快改革，给社会办医腾出发展空间。

　　社会办医30多年的尴尬局面，不能奢望一朝消除，但也别缩手缩脚、踟蹰不前。对标“健康中国”的发展要求，放眼“大健康”的发展前景，对社会办医的激励、规范政策还应进一步深化、细化，让市场“长袖善舞”，更好地守护百姓健康。

　　《 人民日报 》（ 2017年11月17日 17 版）

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(责编：许晓华、赵敬菡)

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