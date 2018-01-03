中国非公立医疗机构协会精神与心理专业委员会成立大会召开

2017年12月8-9日，由中国非公立医疗机构协会主办、温州医科大学附属康宁医院承办的中国非公立医疗机构协会精神与心理专业委员会成立大会暨精神医学实践与管理高峰论坛在温州顺利召开。中国非公立医疗机构协会副会长兼秘书长郝德明、驻会副会长赵书贵、副会长管伟立、中国医院协会精神病医院管理分会会长徐一峰、我国著名精神病学专家、上海市精神卫生中心张明园教授、温州市卫计委副主任吴尚斌等领导嘉宾出席会议，会议由协会会员组织部主任王珊主持。来自全国各地的近200位精神与心理医学领域的专家和同仁参加了此次会议。

会议现场

11月3日下午，召开了中国非公立医疗机构协会精神与心理专业委员会选举大会。

经大会民主选举，中南大学湘雅二医院主任医师赵靖平当选为中国非公立医疗机构协会精神与心理专业委员会首届主任委员，温州医科大学附属康宁医院副院长叶敏捷、同济大学附属精神卫生中心（筹）院长赵旭东、北京大学第六医院党委书记王向群、深圳康宁医院院长刘铁榜、石家庄心理医院院长张彦平、辽宁省东港市精卫中心院长曲诗钟及天津建华医院院长杨桂伏当选为副主任委员，杭州安肯医疗科技有限公司总经理杨怡当选为秘书长。会议同时选举产生常务委员33名，委员140名。经赵靖平主任委员提名，并经全体委员审议通过中国非公立医疗机构协会副会长、温州康宁医院股份有限公司董事长管伟立为名誉主任委员，上海市精神卫生中心张明园教授为顾问，王宗洋、金伟光2人为副秘书长。会议还审议通过了《精神与心理专业委员会管理办法》和《精神与心理专业委员会考核管理办法》。

会上，杨怡代表筹委会作了专委会筹备工作报告，详细介绍了筹备成立专委会的背景、目的、筹备情况、工作计划及主要任务。

郝德明副会长兼秘书长指出，社会办医已是健康中国建设的重要组成部分。我们全行业要团结起来共同努力，按照党的要求办医立院，绝不辜负党和政府对我们的重托，决不辜负全行业同道们的厚望，绝不辜负人民群众对我们的期待。

12月9日上午，召开了中国非公立医疗机构协会精神与心理专业委员会成立大会。

会上，首先由中国非公立医疗机构协会驻会副会长赵书贵、上海市精神卫生中心张明园教授、温州市卫生计生委副主任吴尚斌致欢迎辞。

赵书贵驻会副会长对以赵靖平教授为主任委员的首届精神与心理专业委员会领导班子和各位委员表示热烈祝贺。他表示，在国家建设健康中国的号召下，作为健康中国重要组成部分，社会办医事业正方兴未艾，如雨后春笋。当选的各位委员过去也许都是一家医院或一个单位的管理者，今天已成为全国非公立精神与心理医疗行业的学术领路人和行业管理者。大家肩负的责任重大，任重而道远，要不忘初心、牢记使命，不辱使命、履职尽责，相信大家的辛勤劳动和对行业服务的贡献，必将载入我国社会办医发展的光辉史册。

大会还进行了精神与心理专业委员会的揭牌仪式并向首届委员会及领导班子颁发证书。

大会发言中赵靖平表示，中国非公精神卫生和心理健康服务机构发展非常快，但存在定位不清晰、服务能力欠缺等问题。过去10余年，国家建立、健全了省市两级公立精神卫生服务体系，保障了发病率在1%左右的严重精神障碍患者的管理治疗，但发病率在15%的常见精神心理问题的服务体系和能力十分欠缺，未来非公精神医疗机构和心理健康服务机构除了填补空白区域的精神卫生保障体系外，更要在心理健康服务中发挥我们的优势和力量。

随后，还举办了精神医学实践与管理高峰论坛，论坛由赵靖平主任委员、刘铁榜副主任委员主持。论坛期间，郝德明副会长兼秘书长、张广岐教授、常运立教授、管伟立董事长分别就《支持社会办医 发展健康产业》、《中国非公精神病院现状调研报告》、《医学的人文意蕴》、《非公精神卫生机构服务创新——温州康宁模式探索》作专题演讲。

参会代表均表示，通过各位专家和学者所作的精彩演讲，对精神和心理医学的发展和前景有了更加深刻的认识，同时对今后医疗工作的开展也有了新思路。