中国非公立医疗机构协会基层医疗管理分会2017年会召开

2017年12月11日，中国非公立医疗机构协会基层医疗管理分会2017年会暨第二届基层医疗发展论坛在京胜利召开。本次会议围绕“创新、融合、发展”的主题，邀请业内专家齐聚一堂，就基层非公医疗发展趋势和基层医疗机构运营发展规划进行了探讨。国家卫生计生委卫生发展研究中心医疗保障研究室副主任顾雪非，中国非公立医疗机构协会副会长兼秘书长郝德明，常务理事、武汉非公立医疗机构协会会长马黎汉，基层医疗管理分会副会长兼秘书长、平安万家医疗董事长兼CEO范少飞，上海交通大学国家健康产业研究院院长鲍勇教授、中国中医科学院中医药发展研究中心郑格琳教授、春田医管创始人段涛教授、新关点创始人关苏哲等行业专家出席会议并作专题演讲。

会议现场

在上午的“基层非公医疗发展趋势展望”板块上，副会长兼秘书长郝德明在讲话中指出：未来，基层医疗将是医疗体系的重心。基层医疗要承担70-80%的服务总量，这为非公立基层医疗机构发展赢得更大空间。虽然基层医疗面临着缺人才、设备，缺乏规范的情况，但在相关协会组织及产业力量，尤其是基层医疗管理分会推动下，行业将获得快速发展，为分级诊疗、健康中国以及深化医疗卫生体制改革做出巨大贡献。

马黎汉会长受中国非公立医疗机构协会委托在会议上分享了《非公立基层医疗机构信用等级评价与能力星级评价标准与方法研究报告》。他指出，近年来，社会办医发展迅速。受总会委托，武汉协会已经研究制定了非公立基层医疗机构信用等级评价与能力星级评价标准与方法，通过双评工作的开展将切实引导非公立基层医疗机构规范发展，引导规范行医，提高管理水平，建立行业信用信息管理平台。

范少飞以《基层医疗发展路径探索》为题，就基层医疗管理分会2017年所做工作进行了总结，并介绍了2018年的工作计划。他指出，2017年是进一步改善医疗服务行动计划第一个三年计划收官之年，在国家新医改提出‘保基本、强基层、建机制’的基本原则之时，在分级诊疗、家庭医生签约等政策相继推出的背景之下，十几万非公立门诊部及诊所迎来发展机遇。

此外，顾雪非教授为大家深入浅出地解读了基层医疗的当前政策。他提到，全国卫生与健康大会、健康中国2030规划纲要为基层医疗发展指明了方向。随着互联网技术的发展，互联网医疗将会有较大的发展。要顺应加强基层医疗的国策，呼应分级诊疗的急迫性，以患者为中心，共同推动基层医疗行业发展，优化整个诊疗环节。

“基层医疗机构运营实战训练营”在当天下午顺利启动。范少飞副会长兼秘书长宣布基层医疗机构运营实战训练营开幕，并就此在年会开幕式上致辞。

“基层医疗机构实战训练营”从中医专科、提升“运营”和“品牌”为核心的三大层面进行课程布局。中国中医科学院中医药发展研究中心教授郑格琳着力于中医馆的发展路径研究；春田医管创始人段涛就训练营的运营部分进行了介绍，特别围绕基层医疗运营管理全流程设计进行了详细阐述；新关点创始人关苏哲则从品牌层面发表了“建立诊所的营销逻辑”的讲话，寄希望通过助力医疗机构的良性发展，促进基层医疗行业的健康发展。