中国非公立医疗机构协会心血管外科专业委员会成立大会在武汉召开

2017年12月10日，中国非公立医疗机构协会心血管外科专业委员会成立大会在武汉顺利召开。中国非公立医疗机构协会副会长兼秘书长郝德明、驻会副会长赵书贵、副会长叶红，首都医科大学附属安贞医院孙立忠教授、上海远大心胸医院肖明第院长、明尼苏达大学医学院廖康雄教授、武汉亚洲心脏病医院副院长陶凉教授等出席会议。会议由协会会员组织部主任王珊主持，叶红副会长致欢迎辞。来自全国100余位公立医院和非公立医疗机构的心血管外科领域专家出席会议。

经大会民主选举，武汉亚洲心脏病医院副院长陶凉教授当选为中国非公立医疗机构协会心血管外科专业委员会首届主任委员，中国医科大学第一附属医院古天祥教授、天津市胸科医院刘建实教授、首都医科大学附属安贞医院尤斌教授、中国医学科学院阜外医院许建屏教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院魏翔教授、中南大学湘雅二医院周新民教授当选副主任委员，武汉亚洲心脏病医院刘燕教授当选秘书长。会议同时选举产生委员130名，常务委员43名。经陶凉主任委员提名，全体委员审议通过，中国医学科学院阜外医院朱晓东院士、上海儿童医学中心刘锦纷教授、首都医科大学附属安贞医院孙立忠教授、上海远大心胸医院肖明第教授、明尼苏达大学医学院廖康雄教授担任名誉主任委员。会议还审议通过了《心血管外科专业委员会管理办法》和《心血管外科专业委员会考核管理办法》。

随后，大会进行了心血管外科专业委员会的授牌仪式并向首届委员会及领导班子颁发证书。

会上，武汉亚洲心脏病医院刘燕主任作了专委会筹备工作报告，详细介绍了筹备成立专委会的背景、目的、筹备情况、工作计划及主要任务。她指出，目前全国非公立医疗机构数量不断增长，然而，非公立医疗机构在发展过程中普遍存在规模较小，社会认可度不高，缺乏高水平的医疗专业技术人员和合理的人才梯队，存在信誉危机等诸多问题，在技术要求门槛非常高的心血管外科领域尤其如此。因此，为加强公立医院与非公立医疗机构心血管外科专业的协作互补，规范并逐步完善非公立医疗机构心血管外科专业的管理制度，技术提高及质量体系建设，成立中国非公立医疗机构协会心血管外科专业委员会势在必行。

陶凉主任委员表示，中国非公立医疗机构协会心血管外科专业委员会的成立，旨在提高非公立医疗机构心血管外科疾病防治的管理和专业技术水平，促进非公立医疗机构心血管外科专业学科建设与发展；规范非公立医疗机构心血管外科专业管理制度及质量体系建设，积极形成有效的监督机制，提高医疗质量，避免医疗风险；加强公立医院与非公立医疗机构心血管专业的沟通与协作，组织社会力量和专家学者为非公立医疗机构提供服务，为各级胸心血管外科医师提供展示才华的平台；最大限度发挥医务人员和医疗机构的资源效应，为实现为更多患者提供安全、有效、优质、便利的医疗服务的目标而不断创新，努力奋斗。

郝德明副会长兼秘书长首先在会上介绍了非公立医疗机构行业现状及协会工作情况，并对专委会成立以后的工作，提出了五点建议。一是要建立宣传平台，开展行业调研；二是要加强组织建设，大力发展会员；三是要制定行业标准，促进行业规范发展；四是要调动专家资源，促进人才建设；五是要要注重四个链建设，推进全行业发展。

2017年12月9日召开了专委会成立预备会议，会议由协会驻会副会长赵书贵主持。会议通报了专委会委员候选名单，讨论了专委会下一步工作。