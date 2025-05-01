立夏养生与疾病防控：广西专家解答公众健康问题

随着“立夏”节气临近，夏季即将到来。广西壮族自治区卫生健康委员会30日举行新闻发布会，邀请相关专家就立夏时节的健康养生、疾病防控等问题予以解答。

立夏养生要注意调养“心”

“立夏后，天气逐渐炎热，阳气外浮，人体新陈代谢加快，心阳、心气相对易耗。且夏季湿热重，容易伤津耗气，所以需要清热祛湿、养心健脾。”南宁市第二人民医院中医科副主任、主任医师兰菊称，此时若不注意养护心脏，容易出现心悸、胸闷、心烦易怒等不适症状。因此，要顺应节气的变化，注意调养“心”。

据兰菊介绍，通过合理的饮食、作息、情志调节等方式护阳养心，有助于维持身体阴阳平衡，预防疾病，保持身体健康。她建议，在饮食方面，多吃一些清淡易消化且具有养心作用的食物，如小麦、玉米、莲子等，同时要避免生冷食物；在起居方面，应适当调整作息时间，保证充足睡眠；在情志调节方面，夏季应保持心态平和，避免过度激动或焦虑，可以通过听音乐、读书、散步等方式来调节情绪，保持心情舒畅。

网红减肥法是否有用？

夏季来临，很多人开始计划减肥。网络流行的断碳饮食法、16+8减肥法、高蛋白饮食法等网红减肥法是否有用？有哪些利弊？在发布会上，南宁市第二人民医院临床营养科主任、主任医师孙桂丽帮助大家作出辨别。

孙桂丽称，断碳饮食法即大幅减少碳水化合物的摄入量，甚至完全戒断，在快速减重方面有显著效果。但是这种方法存在诸多健康隐患，长期断碳会导致能量匮乏，还可能造成营养不良，引发便秘、免疫力下降等问题。

“16+8”饮食法是一种限时进食法。孙桂丽称，此方法在相同热量摄入下，延长空腹时间，减少血糖分泌及血糖波动幅度，增加脂肪燃烧的速度和时间，易于坚持，适合多数人，不容易暴饮暴食，可调节胰岛素分泌，有效预防糖尿病。但可能导致营养不均衡，长期执行可能导致代谢率降低，引发饮食焦虑，并非适用于所有人群，特别是孕产妇、哺乳期妇女、儿童青少年、老年人以及有基础疾病的人，一定要慎用“16+8”饮食法。

“高蛋白饮食法的适用人群及方法有明确要求。很多人不知道自己到底该吃多少就盲目实施高蛋白饮食，例如长期健身的人群，摄入过多的全蛋、牛肉、蛋白粉，蛋白质摄入总量长期超标，最后导致肾脏功能受损，还没瘦下来。”孙桂丽建议大家在专业医务人员的医学评估指导下进行减重，以确保有效性和安全性。

农忙时节如何预防常见病、高发病？

立夏是夏季的开始，各地开始进入农忙时期，随着气温的升高，各种疾病也进入了高发期。南宁市上林县白圩镇朝韦村村医刘金平说，作为乡村医生，她会加强重点多发病的健康宣教，指导村民针对不同的疾病作出相应的预防措施。

刘金平说，夏季气温明显升高，急性细菌性痢疾、食物中毒、胃肠消化疾病、高温中暑、皮炎及手足口病等开始多发。针对细菌性痢疾(简称菌痢)、食物中毒等胃肠道消化疾病，应注意个人卫生、饮食卫生，同时要加强环境卫生管理，消灭苍蝇，避免食物和水源受到污染。

在农忙时节，村民们长时间在高温环境下劳作，容易高温中暑，出现头晕、面色苍白、全身无力、口渴、出汗过多等症状，严重时还会危及生命。“农忙时节做好防中暑措施至关重要。建议大家合理安排劳作时间，及时补充水分，多喝水是防止中暑的关键。”刘金平说。

她表示，一旦发现有人中暑，应立即采取以下急救措施：将患者移到阴凉处，使用湿毛巾或冷水敷在中暑者的额头、颈部等部位，帮助降低体温，补充水分。如果症状严重，如高热、意识不清等，应立即送往医院就诊。