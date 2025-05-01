海南自贸港“零关税”药械政策享惠货值突破6000万元

记者30日从海口海关获悉，海南自贸港“零关税”药械政策自2024年12月25日在博鳌乐城国际医疗旅游先行区(以下简称“乐城先行区”)落地实施以来，海口海关共监管“零关税”药械申报总货值6023.9万元，减免税款818.7万元。

海南自贸港“零关税”药械政策明确，在全岛封关运作前，在乐城先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口已在中国批准注册的进口药品、医疗器械，或按中国国务院有关规定，尚未获得中国批准注册，但经海南省人民政府批准允许在先行区内进口使用的药品(不含疫苗)、医疗器械，可享受免征进口关税、进口环节增值税。

海口海关介绍，目前已有包含海南博鳌超级医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院)等10家医院通过政策享惠主体审核。“零关税”药械主要申报品种包括人工耳蜗植入体及其配件、赛可益(艾沙妥昔单抗注射液)等。

海南博鳌超级医院相关负责人冯家龙说，“零关税”药械政策，让医院进口国外已上市使用但国内还未上市药械的同时，降低医院的运营成本，降低患者的就医成本，极大提升了乐城先行区的核心竞争力和吸引力。