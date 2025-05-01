如何科学防治过敏性鼻炎？专家解读

国家卫生健康委30日召开新闻发布会。会上，有记者提问：现在过敏性鼻炎患者越来越多，有很多人用了不少方法，但是改善效果也不明显，然后就不治了。请问这样做有没有什么风险？该如何科学防治过敏性鼻炎？

北京协和医院主任支玉香表示，人体的鼻腔和耳部以及气道是相通的，如果过敏性鼻炎没有得到很好的治疗，会引起相应的并发症，如中耳炎、鼻窦炎。如果再往下走的话，它可以累及咽喉部以及气管和支气管，病人可以出现反复发作性的咳嗽，以及胸闷表现，这就是咳嗽变异性哮喘。如果再加重，引起了气道的痉挛，再引起了喘憋，以及呼吸困难，这就形成了典型哮喘。所以，关于过敏性鼻炎，一定要进行科学的防治。

针对如何科学防治，支玉香指出，过敏性鼻炎首先要明确什么是过敏原，过敏原是哪些？日常能够引起过敏性鼻炎的常见的过敏原，比如尘螨、霉菌以及花粉。如果是对室内的过敏原，比如尘螨或者霉菌有过敏，建议经常开窗通风，来进行环境的控制。如果是对室外的过敏原过敏，如春夏秋花粉过敏的话，建议尽可能少在户外长期逗留以及剧烈运动，在室内也建议关闭门窗。如果一定要外出，建议戴口罩，经常盐水洗鼻，这样防止过多吸入这些花粉。同时，如果在室内待得时间过久，建议使用空气净化器，同时经常进行滤芯清洁，这样可以防止对过敏原长期的吸入。

支玉香强调，如果进行科学预防之后还是有发作的话，这种情况下就建议进行药物的治疗。药物治疗首先建议用生理盐水或者海盐水进行洗鼻，如果还没有控制，加用一些口服的抗组胺药，还有鼻喷的抗组胺药，口服的白三烯受体拮抗剂，还有鼻喷的糖皮质激素类药物，这些药物都是一定程度上能够控制过敏性鼻炎的症状，也防止它向周围组织和器官的蔓延。如果再加严重，还有一些中医中药的疗法，比如加一些口服中药，还有一些针灸的治疗。其实在变态反应科还有一个办法，如果鼻炎已经达到中重度了，既然已经查到了过敏原，大家可能都听到过我们有个脱敏疗法，脱敏疗法就是让病人逐渐接触这类过敏原，让他暴露在过敏原的不同的浓度当中，让病人慢慢适应和耐受过敏原的浓度，这样就减轻了病人对过敏原的敏感性。