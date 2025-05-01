专家：通过“苦夏”来减重的方式不可取

在国家卫健委4月30日举行新闻发布会上，北京中医药大学东方医院主任医师马建岭指出，通过“苦夏”来减重的方式是不可取的，因为长期的胃口变差，会导致身体进入一个“饥荒状态”，新陈代谢是降低的，这样既不容易减重，反而会导致营养不良。

会上有记者问：立夏后，天气渐热，有的人习惯于贪凉饮冷，请问这样的生活方式对脾胃是否会有影响？“苦夏减重”是否可行？应该如何顺应“夏养阳”这样一个节律的特点？

马建岭介绍，脾胃居于中焦，就像人体的“中央厨房”，作为后天之本和气血升华之源，它的功能是把吃进去的食物加工成营养套餐。脾胃是“喜暖恶寒”，长期吃一些冰淇淋、冷饮这些生冷的食物，会损伤体内的阳气，会导致消化不良、胃口变差、腹泻腹痛等症状，所以这是不可取的。但是，每个人的体质有不同，个体差异和地区差异也是存在的，所以也有人奇怪，大多数西方人为什么能够习惯生冷食物，跟他们长期高热量、高蛋白的饮食和体质是有关系的。

马建岭指出，进入立夏之后，天气变热，有的人会出现浑身倦怠、胃口变差、腹痛烦燥等症状，这就是“苦夏”。“苦夏”实际上不是一种病，它只是说身体对炎热的天气一个不适的状态。通过“苦夏”来减重的方式是不可取的，因为长期的胃口变差，会导致身体进入一个“饥荒状态”，新陈代谢是降低的，这样既不容易减重，反而会导致营养不良。即使体重暂时有这么一个下降，但是饮食恢复之后会出现特别快的反弹。

马建岭表示，《黄帝内经》讲“春夏养阳”。立夏时分，建议大家吃一些温热升发之品，比如韭菜、香椿等时令蔬菜。另外，也可以借鉴“夏吃姜”的传统养生方法，吃一些“姜丝陈皮山楂饮”这种健脾温阳、化湿和胃。另外晚上睡觉的时候，要注意捂好肚子、护好双脚，防止晚上的寒气侵袭。也可以多揉揉神阙穴、中脘穴调理脾胃。这两个穴位，神阙穴是在肚脐中央，用手掌或者手指按摩1到3分钟，中脘穴是在心窝和肚脐中间连线的位置，也可以做手掌的按摩。