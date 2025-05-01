中疾控专家：近年来我国乙脑处于低水平流行

中国疾控中心研究员郑徽30日在北京表示，近年来，我国流行性乙型脑炎一直处于低水平流行，儿童发病率大幅下降。

当日，国家卫生健康委员会在北京举行新闻发布会，介绍时令节气与健康(立夏)有关情况。郑徽介绍说，近年来，我国乙脑一直处于低水平流行，每年报告的乙脑病例在100例到200例左右。儿童已广泛接种乙脑疫苗，发病率大幅下降。

4月30日，国家卫生健康委召开新闻发布会介绍时令节气与健康(立夏)有关情况。图为新闻发布会现场。孔令佑 摄

郑徽指出，人群对乙脑病毒普遍易感，大部分人感染后无症状，或者症状相对较轻，少部分会出现典型症状。“随着病情的进展，有可能会出现高热、意识障碍、抽搐等表现，还有严重的病例会伴有呼吸衰竭。”

她强调，乙脑病死率较高，部分乙脑病例可留有严重后遗症。乙脑作为疫苗可预防疾病，适龄儿童按照国家免疫规划程序接种疫苗，可以有效地预防发病。由于蚊子是乙脑病毒传播的主要媒介，因此防蚊灭蚊也是预防乙脑的重要措施。

对于公众防护，郑徽建议使用蚊帐、蚊香、除蚊剂等避免蚊虫叮咬。在户外尽量穿着浅色长衣长裤，同时及时清洁周边环境。她呼吁公众在做好个人防护措施的同时，加强对乙脑早期症状的警觉性。“一旦出现急起发病、持续高热、意识模糊或者抽搐等症状，应该立即就医。”