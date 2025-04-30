直播预告：从规范到实践 构建哮喘疾病全程规范化管理生态

春夏之交，天气多变，部分哮喘患者易出现咳嗽、胸闷、大口喘气，严重时还会出现呼吸困难，危及生命。为什么哮喘会在春夏季节多发？发作时要如何做？该如何治疗？

5月6日是世界哮喘日，人民好医生将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任黄克武，北京大学第三医院呼吸与危重症医学科主任医师常春，中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师苏楠，共同就哮喘疾病的相关内容和规范化治疗的相关话题进行分享。

嘉宾简介：

黄克武，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师，教授，博士生导师。现任中华医学会呼吸病学分会哮喘学组副组长，中国医师协会呼吸医师分会哮喘与变态反应委员会副主任委员。主要从事支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病的临床、教学、科研工作。

常春，北京大学第三医院呼吸与危重症医学科主任医师，教授、博士生导师、博士后合作导师。主要擅长哮喘、慢性咳嗽、过敏性疾病的诊治。

苏楠，中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师，硕士研究生导师，主要从事支气管哮喘的诊断、治疗、管理及相关基础研究，特别是对过敏性疾病变应原特异性免疫治疗的研究。

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