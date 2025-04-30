北京协和医院与五省份156家医院共建“互联网+医联体”

4月29日，北京协和医院与河北、内蒙古、辽宁、河南、陕西五省区156家医院“互联网+医联体”帮扶协议签约仪式在北京举行。活动现场，北京协和医院与五省区60家医院代表分批签署帮扶协议，并为66家医院授牌，30家医院线上参加。

此次合作是落实国家分级诊疗政策的重要举措，旨在通过远程医疗、技术帮扶、人才培训等“互联网+”模式，将优质医疗资源精准下沉至基层。

此前，京冀医院已通过医联体、对口支援等方式开展合作。然而，此类合作多为分散的“点状”帮扶，未形成持续效应。此次下沉帮扶以紧密型医联体为核心，构建覆盖五省份的“技术共享、服务同质”网络，通过系统化、机制化的协作框架，实现从单向“输血式支援”向双向“造血式共建”的跃升，实现跨区域医疗资源整合与长效协作。

“河北省驻京办去年12月推动北京协和医院与河北152家县级医院开展‘互联网+医联体’帮扶合作，今年3月启动首都36家医院下沉帮扶和河北基层152家县级医院双百活动。今天的签约仪式是河北经验升级版。”河北省人民政府驻北京办事处党组书记、主任刘毅表示。至此，河北省、市、县三级医院，都与北京协和医院建立了帮扶关系。

北京协和医院副院长杜斌表示，将以签约为起点，聚焦落实合作实效，重点解决基层百姓就医便利问题，确保其享受优质诊疗服务，推动医疗资源下沉落地。

河北省邯郸市涉县医院副院长李建霖分享远程会诊案例，目前已为5名患者申请会诊，效果良好，远程会诊减轻了当地患者就医负担，也提升了医院救治能力。未来计划设独立会诊区、拓展服务、加大宣传、对接医保异地结算平台。

“签约对于百姓和医院均有益。百姓可在家门口获得国内顶级专家诊疗指导，医院对疑难危重症患者在组织院内多学科诊疗基础上，能及时邀请北京专家进一步指导，平时还会邀请专家授课培训，以提升专业诊疗团队水平。”河北省人民医院副院长王天俊表示。

本次活动由全国各省市区驻京办事处信息协会、中国医学科学院北京协和医院、河北省人民政府驻北京办事处联合主办，内蒙古自治区、辽宁省、河南省、陕西省驻京办协办。作为连接中央与地方的桥梁纽带，各驻京办事处充分发挥“窗口”“纽带”作用，五省区156家医院加入医联体网络，将大幅提升区域疑难重症诊疗能力，为患者提供“家门口的协和服务”。（记者 陈思思 靳晓丹 来源：长城网）