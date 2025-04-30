李高峰：聚焦肿瘤诊疗领域 推动边疆公立医院高质量发展

“我们将始终以患者需求为导向，让高质量发展的成果惠及边疆各族群众。”近日，昆明医科大学第三附属医院（云南省肿瘤医院）副院长李高峰做客人民好医生客户端《院长谈》栏目时表示，公立医院高质量发展需从技术、管理、服务三方面发力，在保障公益性的同时提升效率，最终实现从“规模扩张”到“价值医疗”的转型。

在肿瘤医院学科建设方面，李高峰结合云南省肿瘤医院实践经验，提出了“三个聚焦”的关键策略：聚焦“真需求”，即不盲目追热点，而是围绕区域高发癌种和患者痛点布局，让学科建设与百姓健康“精准对接”；聚焦“全周期”，即从单打独斗的单个科室，转向预防、治疗、康复全链条协同，让患者在一个体系内获得连贯服务；聚焦“带得动”，即不仅自己强，更要通过技术输出、标准制定、人才培养，带动整个区域肿瘤防治水平提升，真正实现“大病不出省、小病不出县”。

近年来，多学科协作（MDT）模式在肿瘤治疗领域的重要性日益凸显。“MDT 的核心是通过机制设计让多学科产生‘化学反应’，把协作变成可量化、可追踪、可复制的系统工程，而非依赖个人热情的临时行为。”李高峰分享了其带领MDT团队创建“肺癌综合诊疗模式”并在全国31家医院推广使用的经验——团队构建“铁三角”架构，即固定团队、明确分工、首席负责制；制定会前“三必查”、会诊“限时制”、输出“三明确”的标准化流程；通过“双向反馈”激活协作动力，例如，建立《MDT方案疗效追踪表》，将MDT参与度纳入科室和个人绩效考核，每月召开MDT内部复盘会；在会诊中心设置“MDT专属诊室”，方便患者当天完成多科室联合看诊、检查预约、住院协调；将复杂诊疗方案转化为“图文版治疗路线图”，用“听得懂的语言”解释专业建议；建立MDT专属随访系统，实现随访“闭环管理”；将十年MDT经验总结为《肺癌多学科诊疗操作指南》，搭建区域性MDT云平台，培养“一专多能”的复合型人才，打造“可复制的协作引擎”。

推进公立医院高质量发展，学科是基础、人才是关键。李高峰认为，构建“引育用留”闭环至关重要。“引才”要注重精准性，不是盲目高薪挖人，而是围绕区域肿瘤防治短板（如放疗、病理）定向引进“能填补空白”的团队；“育才”要注重实战，把培养课堂设在MDT会诊室、手术直播间、基层帮扶一线，让人才在解决临床真问题中快速成长；“用才”要注重放权，给科研人才“经费支配权、团队组建权、成果处置权”，给临床人才“技术创新权、流程优化权、资源调配权”；“留才”要注重认同感，通过“让边疆患者受益”的使命凝聚人，用“看得见的成长通道”留住人。这种人才战略不仅为医院高质量发展提供了硬核支撑，也让人才在服务边疆健康的实践中实现了个人价值，形成了医院发展与人才成长的良性循环。

展望未来，李高峰表示，医院将围绕国家医学中心“双中心”建设目标，打造具有边疆特色的肿瘤防治新模式。即：建设西南最大的肿瘤新药临床研究中心，让云南患者同步享受国际前沿临床试验；推广“基层癌痛规范化治疗包”，进一步提升偏远地区肿瘤初筛覆盖率；构建云南肿瘤疾病智能诊疗平台，通过大数据预测区域发病趋势，辅助相关部门精准配置资源。