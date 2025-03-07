直播预告：守护光明，从定期随访开始

青光眼是一种致盲性眼科疾病，主要是由于眼压升高导致视神经损坏。它是全球第二大引起失明的疾病，仅次于白内障，且是第一位不可逆致盲的疾病。每年3月的第2周是世界青光眼周，旨在提高青光眼的知晓率，提高公众对青光眼的认知，更好地宣传和普及青光眼防治知识。今年世界青光眼周的主题是“AI协同护航，共防青光眼盲”，新技术新观念展现出了巨大的潜力和影响力，青光眼的诊疗如何发展？

3月10日15:00至16:00，北京同仁医院青光眼科主任王涛做客“人民好医生”客户端直播间，就青光眼随访相关话题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

王涛，北京同仁医院青光眼科主任、主任医师、教授、博士研究生导师。首都医科大学青光眼临床诊疗与研究中心副主任。同时担任中华医学会眼科学分会青光眼学组委员；中国微循环学会眼微循环专业委员会常务委员；中国医师协会眼科医师分会青光眼专业委员会委员等学术职务。《中华眼科杂志》通讯编委；《眼科》杂志编委；《中华医学眼科杂志》（电子版）编委；《中国中医眼科杂志》编委。

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