小小药品说明书，字放大了心更暖了

“我手上这一份药品说明书，经过适老化改造后，不但字放大了，扫描二维码还可以听语音讲解，为老年群体看懂说明书提供了很大的便利。”

3月6日下午，湖南代表团小组审议现场，在谈到政府工作报告关于“积极应对人口老龄化”的部署时，全国人大代表戴茵向大家展示了几份特殊的药品说明书。与常见的相比，这几份药品说明书明显纸张更大、字号也更大。

“药品说明书的改造，不仅要让老年人看得清，也要看得懂。”戴茵介绍，说明书删减了一些普通人难以读懂的专业内容，保留了患者必须了解的药名、适应症、用法用量和禁忌症等。

“现在全国已有1500多个药品参与药品说明书适老化及无障碍改革试点工作。适老化改造的一小步，是文明的一大步。”戴茵说。

2024年底，我国60岁及以上老年人口达3.1亿，占全国总人口的22%。专家预测，2035年前后老年人口将突破4亿。

“适老化改造不是简单的字面概念，而要基于对老年人需求的真正理解。”戴茵告诉大家，自己所在的中南传媒集团旗下《快乐老人报》，曾收到大量老年读者来信，反映“药品说明书字太小，用词太专业，老年人读起来很吃力”。

“后来我当选全国人大代表，认为自己可以做点事去改变这个问题。”戴茵与同事们组成了一个“适老化工作小组”，通过大量的走访调研了解老年人的实际需求。

2023年初，他们开展了老年人对药品说明书诉求调查，500多名受访老人中，86%的人认为“药品说明书需设计老年版”。2023年，戴茵提交了关于药品说明书适老化的建议。

“当时，《药品说明书和标签管理规定》已施行十多年，其中没有对说明书的纸张大小、字体字号等作出具体规定，只提到‘说明书中的文字应当清晰’。”戴茵说。

建议提出后，得到有关方面的高度重视。2023年10月，《药品说明书适老化及无障碍改革试点工作方案》正式出台。

“老了不是问题，不适应才是问题。必须认识到适老化改造的重要性。”在小组审议现场，戴茵说，自己仍在继续推动这项工作，希望全面铺开适老化改革，加快试点成果转化。

“我期待，这个‘小改革’能让老年人群体感受到更多的‘民生温度’，让社会文明更进一步。”戴茵说。（记者胡浩、刘芳洲）