王智慧代表：着力中医药传承创新发展

今年的政府工作报告提出，完善中医药传承创新发展机制，推动中医药事业和产业高质量发展。“作为医圣故里、仲景文化发源地，南阳发展中医药有着深厚底蕴和天然优势。”河南省南阳市委书记王智慧代表表示，近年来，南阳以建设国家中医药传承创新发展试验区为抓手，统筹做好“医、药、文、科”四篇文章。

“医”，就是织密中医医疗“服务网”，南阳建设了首个落户地级市的国家中医骨伤区域医疗中心。全市中医院达75家，中医诊所近千家，三级以上中医院6所，规模居全省第一。“药”，就是做强中医药产业“全链条”，南阳高标准开展名药、名企、名园、名艾、名展、名城“六名”塑造行动，全市中医药产业年产值达450亿元。“文”，就是擦亮仲景文化“金名片”，南阳高标准规划建设医圣文化园，在全国率先创设“中医药文化夜市”。“科”，就是打造中医药科技创新“强引擎”，南阳积极推动“医教研”协同创新发展，被列为河南省中医药科学院3个核心基地之一，累计建成国家级重点研究室2个、省市级重点实验室18个。“我们将锚定中医药文化传承发展中心定位，持之以恒扬文化、种好药、育名医、兴产业、勇创新，加快建设中医药强市步伐。”王智慧代表说。（记者 王胜昔 丁艳）