“我手中的这张卡，就是京津冀协同发展的最好写照。”

3月6日，十四届全国人大三次会议河北代表团举行开放团组会议。河北省保定市第二医院副院长马永平代表手中的一张卡，吸引了大家的目光。

这张蓝色的卡片，其实就是生活中再熟悉不过的社会保障卡。

马永平介绍，随着京津冀协同发展深入推进，公共服务共建共享也取得了长足的进步。从她所熟悉的医疗领域来说，当前京津冀社会保障卡“一卡通”已经实现6.4万家定点医疗机构“一卡通用”，三省市临床检验结果互认医疗机构达910多家、项目达60项。

协同推进，让“一卡通”跑出民生服务“加速度”。据介绍，2024年9月，北京、天津、河北三地人大常委会通过协同立法，出台推进京津冀社会保障卡“一卡通”规定，加强区域协作，拓展应用场景，优化服务保障，推动一卡多用、跨省通用。

规定明确，三地共同编制“一卡通”应用项目清单并实行动态调整，及时向社会公布。针对群众使用社保卡的高频场景，重点明确“一卡通”在人社服务事项、医疗机构、交通线路、旅游景区、博物馆、图书馆等方面的具体应用。为鼓励更多应用创新，规定还明确依托京津冀“一卡通”推动实现更多公共服务事项集成办理和社会领域场景集成应用。

如今，不止在医疗领域，在日常生活的方方面面，越来越多的三地居民享受到了“一卡通”带来的便捷服务。

数据显示，截至2024年底，京津冀三地在交通出行、旅游观光、文化体验、人社领域等多个场景，实现了25项人社服务事项、3900多条交通线路、193家旅游景区、23家博物馆、171家图书馆等“一卡通”应用。

今年全国两会，京津冀协同发展依然是马永平关注的焦点，她建议，进一步完善京津冀社保卡“一卡通”功能。

“已经很方便，可以更方便。”马永平说，希望通过完善功能，让三地老百姓在医疗异地结算、实时付费等方面享受到更多政策红利。（记者孙少龙、杜一方）