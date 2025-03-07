村医韦小丽：基层医疗不仅仅是看病开药，更要“以心换心”

“基层医疗不仅仅是看病开药，更要‘以心换心’”“乡村医生是个苦差事，现在我最怕的是‘后继无人’”……

6日上午，海南代表团分组审议现场，全国人大代表、海南省白沙黎族自治县医疗集团牙叉社区卫生服务中心副主任韦小丽说出了自己的担忧，并提出建议——

面向基层村医的培训计划要因地制宜，注重在设备条件有限的情况下提高检查诊断效率；希望政策更加支持基层尤其是偏远乡村地区，助力挖掘更多年轻医疗人才；要切实提高村医福利保障待遇，关键是要让更多乡村医生愿意来，留下来。

“政府工作报告对提升基层医疗水平等有关问题作出部署，对此我深有感触，希望培养更多下得去、留得住、用得上的乡村医生！”韦小丽动情地说。

对于代表提出的建议，旁听会议的国家卫生健康委员会主任雷海潮给予回应。

“要提升老百姓身边最基础的分级诊疗服务能力”“医疗卫生的强基工程关键在于解决人民群众的身边事，这也是我们正在研究推进的重点方向。”据介绍，国家卫生健康委正在会同国家发展改革委、财政部等有关部门加快推进医疗卫生强基工程方案编制工作。

回忆起自己的基层从医经历，韦小丽多次哽咽。

2000年，群山环抱的海南岛中部，土生土长的黎族姑娘韦小丽成为村里第一个从卫校里走出来的乡村医生。基层从医20余载，韦小丽记不清自己背着药箱翻过了多少山头。

“最开始村里没有专门卫生室，诊疗手段只有听诊器、体温计、血压计”“不管刮风下雨，只要村民有需要，背起药箱就出发”……春去秋来，不变的是身着白大褂走村串户，不少老人高兴地唤她“女儿”，也有不少乡亲愿意让自家闺女去读卫校，因为“韦大夫是女娃娃们的榜样”。

如今，韦小丽承担起更多公共卫生服务项目管理工作，但每当收到乡亲们的咨询和求助，她都热情帮助解答。“岗位在变，但以心换心不能变。”韦小丽说。

近年来，海南实施省属三级公立医院下沉帮扶市县医院行动计划，省优专家到乡村基层医疗机构开展诊疗。此外，5G远程会诊系统让村民在家门口看病更方便。韦小丽感到很欣慰：“我相信，基层医疗条件会越来越好！”（记者齐琪、夏天）