徐凤芹委员：中医药已推广至196个国家和地区

3月7日，全国政协委员、中国中医科学院西苑医院原副院长徐凤芹在全国政协十四届三次会议第二场“委员通道”上说，中医药“凭实力、靠疗效”已推广到全世界196个国家和地区。中医药凭借自身独特的魅力和优势，不断推进中华文明的传播和世界文明的交流，为世界贡献了“中国处方”、中国智慧。（记者高敬、潘洁）