崔亚丽委员：深化“新医科”建设恰逢其时

今年是我作为全国政协委员参政议政的第三年。从连续两届担任陕西省政协委员到有幸成为第十四届全国政协委员，我提出的提案大多是围绕自己熟悉的生物医学、健康、教育等领域。

来北京前几天，我还在加紧开展有关基层“新医科”建设的调研。这场调研范围从社区卫生服务中心延伸到大学课堂，受访人员既有基层医护人员、老百姓，也包括未来即将走上医护岗位的学子。我发现，老百姓对于全科医生、智慧医疗以及疾病和健康管理的需求越来越强烈，而基层还缺少很多综合性、复合型的医学人才，深化“新医科”建设恰逢其时。

基层的呼声、学生的需求和老师的思考，映射出基层医疗体系面临的现实难题。在我看来，高校人才培养要围绕国家战略急需和新兴领域，一方面培养高水平的全科医生、公共卫生专业人才，另一方面要注重复合型人才的培养，即医工融合、医文融合的人才。

2024年，人工智能大模型应用井喷式爆发，“人工智能+医疗健康”成为全球医学教育、临床实践和产业创新的重要方向。智能医学工程是医、理、工高度交叉的学科，通过运用人工智能、大数据分析、智能传感等技术手段，能够解决医疗健康实际问题。截至2024年4月，在教育部备案“智能医学工程”专业的高校有76所，已初步形成完整的人才培养体系。

3月5日上午，我认真聆听了政府工作报告，感到十分振奋。报告提到强化基本医疗卫生服务，实施医疗卫生强基工程，还提到分类推进高校改革，扎实推进优质本科扩容，加快“双一流”建设，完善学科设置调整机制和人才培养模式。

对此，我深表赞同。这是贯彻教育强国建设规划纲要的重要体现，为深化“新医科”建设，构建覆盖“预防—诊断—治疗—康复”全链条智慧医疗生态，应对人口老龄化、疾病谱变化和医疗资源不均衡等挑战指明了重要路径。

推进人工智能与医科教育的深度融合，不仅是撬动“新医科”建设的关键支点，更是破解基层医疗困境的一把“金钥匙”。为此，我认为，教育部可拨付专款，鼓励有条件的高校开展“智能医学工程”学科建设，设置《医学人工智能基础》《医疗大数据分析》《智能诊疗技术》等课程，同时鼓励高校与医疗机构、科技企业共建实训基地，强化实践教学，培养智慧医疗健康领域复合型人才。（作者系全国政协委员、西北大学生命科学学院教授 记者 王禹涵整理）