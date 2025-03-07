家事国事天下事，让人民过上幸福生活是头等大事。家家户户都盼着孩子能有好的教育，老人能有好的养老服务，年轻人能有更多发展机会。这些朴实的愿望，就是对美好生活的向往。

——习近平

中国式现代化，民生为大。过去一年，城乡居民基础养老金提高了，助学贷款提额降息了，职工医保个人账户共济范围扩大了……中国政府积极发展社会事业，增进民生福祉。

今年政府工作报告提出，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，稳步提高公共服务和社会保障水平，促进社会和谐稳定，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。对此，代表委员们表示，要继续抓实落细惠民生，把老百姓身边的大事小情解决好，让大家笑容更多、心里更暖。

“对新就业形态劳动者给予更多关心关爱，营造和谐公平的劳资关系”

就业是最基本的民生。促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。全国政协委员、中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣说，2024年，国家坚持把稳就业作为保民生、促发展、稳预期的重要基础，突出重点群体，落实落细稳岗返还、税费减免、担保贷款、资金补贴等政策，提升就业服务和职业技能培训水平。

就业，一头连着千家万户，一头连着发展大局。全国人大代表、内蒙古自治区兴安盟委书记苏和表示，过去一年，兴安盟深入实施就业优先战略，统筹抓好促进城乡居民就业增收举措。2025年，兴安盟把就业作为最大的民生工程来抓，动态制定发布“有人没活干”人员清单和“有活没人干”岗位清单，打造“岭上云就业”求职用工模式和“15分钟就业服务圈”，以高质量充分就业惠民生、暖民心。

今年政府工作报告提出，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。全国人大代表、陕西省律师协会监事长方燕对此非常认同。方燕说：“要让新就业形态劳动者，比如网约车司机、快递小哥、网络主播等，在社会保障、工伤保险还有第三者责任险等方面享受应有的权益。同时，我也呼吁平台企业承担社会责任，对新就业形态劳动者给予更多关心关爱，营造和谐公平的劳资关系。”

如何以乡村全面振兴带动村民创业、就业，持续致富增收？这是全国人大代表、河北省承德市滦平县周台子村党委书记范振喜最关心的事。经过1年多的走访调研，范振喜总结了3条妙招：一是结合农村地域条件，用好政策、用活资金、选好项目，认真谋、认真抓、真心干。二是推动农业规模化专业化生产，合理推进农村土地流转，并在产业链深加工上下功夫，增加产值效益。三是加大产业融合发展。“立好项目，抓实经营，拓宽市场，才能做优做强产业，实现强村富民。”范振喜说。

“亲眼见证了农村卫生室条件逐步改善，药物种类更加丰富”

“我当村医13年了，亲眼见证了农村卫生室条件逐步改善，药物种类更加丰富，基层医疗条件持续提升。”全国人大代表、湖南省邵阳市城步苗族自治县汀坪乡大水村村医杨进军说。

10多年前，大水村医疗资源还很匮乏，缺医少药，村民看病难。随着国家医药卫生体制改革不断深化，杨进军响应号召回到村里开起卫生室，擅长中西医结合的他，医术很快得到村民认可，老百姓看小病，村里就能解决。今年，继续改善农村医疗条件、全面推进县域医疗卫生次中心建设等工作依然是杨进军关注的重点，他说：“希望有更多资源下沉基层，更多人才扎根乡村，让村民不出村就可以享受到更专业、便捷、高效、系统的医疗服务。”

2024年，国家和地方围绕“医防融合”等方面推出了一系列重大改革举措，有力推动了医疗保障事业发展。全国政协委员、扬州大学副校长龚卫娟表示：“扬州大学附属医院与扬州市邗上街道等居民区开展合作，通过智能化健康管理平台，对社区慢病患者开展长期跟踪服务，有效降低了并发症的发生率。”作为一名教育工作者，龚卫娟还非常关注青年人的心理健康，建议构建职业教育学生心理健康服务体系，为职业教育学校配备专职心理教师，开发符合职业教育特点的心理课程，如抗压训练、职业规划等。

医疗保险是全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁关注的领域之一。去年12月，全国医疗保障工作会议提出研究探索形成丙类药品目录后，社会各界高度关注。围绕丙类药品目录建设，孙洁建议，与现行“惠民保”特药目录建立良好的过渡衔接，同时考量地方筹资水平和保障能力，因地制宜构建报销支付机制。

“日益完备的社会保障体系，给老百姓带来实实在在的获得感”

近年来，中国的基本养老保险覆盖超10亿人口，失业保险参保人数达2.45亿，超千万残疾人获得最低生活保障……越来越多群体、越来越多人口纳入保障范围，多层次社会保障体系加快构建。

“日益完备的社会保障体系，给老百姓带来实实在在的获得感。”全国人大代表、重庆医科大学附属儿童医院教授李秋说。扩大未成年人救助保护机构覆盖面、提升留守儿童和困境儿童关爱服务质量是李秋一直关心的话题。李秋说：“我建议构建‘家—校—医—社’联动机制，加强人才培养与学科建设等，汇集全社会力量对困境儿童予以全方位支持，让这些‘小花朵’绽放更多笑容。”

发展银发经济是积极应对人口老龄化的重要举措，也是实现老年群体对美好生活向往的现实需要。全国政协委员、广西壮族自治区人大常委会副主任杨静华在工作与调研中，感受到银发经济是一片广阔的市场蓝海。杨静华说，广西风光秀丽、民风淳朴、生态良好，被誉为“长寿福地”，适合旅居养老。为抓住机遇，广西正积极培育创建多家优质旅居康养基地，打造“到广西旅居养老”“到广西过冬养老”品牌。如今，每年到广西旅居养老超过一周的老年人有380多万人次。

全国政协委员、中国社会科学院民族学与人类学研究所民族社会研究室主任张继焦认为，中医健康养老在积极应对老龄化方面有独特优势。张继焦说，在高质量健康养老服务供给中，中医“未病先防、已病早治”的理念以及非药物疗法对于维护老年人身心健康、降低医疗费用、提高生活质量等具有不可替代的作用。张继焦建议，有关部门可以规划中医健康养老服务行业细分赛道，构建多样化养老服务供给格局，满足多元健康养老新需求。