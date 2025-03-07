AI赋能“银发剧场”新经济

随着互联网的普及，老年人越来越多地通过网络视听平台观看影视作品，可移动观看、搜索点播便捷、海量的内容，给了“银发族”更多的内容消费选择。网络数据显示，视频平台通过上线“大字模式”“长辈音效”“色彩增强”等适老化功能，有效提升大小屏端的老年用户观看率，相关人群的观看时长与付费会员数量实现双增长。

在AI技术迅猛发展的背景下，网络视听平台做出积极探索，开发大字版、简洁版APP，提供语音辅助、操作提示等功能，落实信息适老化改造。

以优酷旗下“银发剧场”为例，2024年上线以来，利用AI技术进行多次升级改造。其自研的外挂字幕引擎，可支持用户直接调整字幕大小，并通过优化对比度和智能排版，确保字幕清晰可读，降低了老年用户观看影视作品的难度。同时，运用OCR（光学字符识别）和ASR（自动语音识别）技术智能处理原版画面中的字幕，实现经典老片也可以大字幕观看，有效提升“银发族”观影体验。

在音效处理方面，平台开发了“高频补偿+人声增强+动态范围调整”的“长辈音效”功能，提升了语音清晰度，让老年用户能够更清楚地聆听影视内容，增强了作品的观赏性。

通过优化AI算法，“银发剧场”还可以精准推荐符合老年用户兴趣的影视内容，让他们可以在丰富的影视资源中快速找到感兴趣的内容。此外，平台的界面适老化改造和视频播放技术的优化，都从不同角度提升了老年用户的整体观影体验。

数据显示，“银发剧场”上线近一年来，随着“适老化”功能的完善，50岁以上用户移动端观看时长环比增加11%，付费占比环比提升12.7%，大屏端环比提升5.6%。在观看内容上，“银发族”也呈现出新趋势。资讯、旅游、曲艺、体育等“生活向”内容观看量最高，新热剧集正成为老年人观看的主流。值得一提的是，情感类节目占据了重要地位，“爱情保卫战”“金牌调解”等婚恋情感类节目观看量超过以往曲艺等传统节目。截至目前，该剧场已有超300部、1万集以上的大字幕影视作品，并以每月100集左右的速度持续扩容，涵盖电视剧、电影、纪录片、少儿等多个类别。

视频平台“银发剧场”的推出，是AI时代文艺创新的有益探索，标志着视频平台在适老化服务方面迈出了重要步伐。随着技术的不断升级迭代，期待“银发族”的精神文化需求能得到更多关注。

《 人民日报 》（ 2025年03月07日 17 版）