用什么纾解奶爸奶妈的带娃难题？

新手父母最常听到的一句话就是，“要学会放手”。

可是，产假结束娃谁来带？孩子生病了谁来管？孩子频繁夜醒，上班精力不够怎么办？一系列问题盘旋在脑海。该怎么放手？

今年全国两会，“普惠托育”成为热词。政府工作报告提出“大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给”。从“家长带娃”到“政策支持”，从“家庭责任”到“国家担当”，解决带娃难题的良方，或许就藏在“生育友好型社会”的共识里。

父母放手，需要更多双手合力托举，呵护孩子茁壮成长。“咱小区幼儿园开设托班了，1周岁以上都可以去”，消息一发布，小区家长群里沸腾了，大家纷纷咨询入托事项。政府补贴，社区牵头，幼儿园培训老师上岗，从托班到幼儿班能无缝衔接。奶爸奶妈带娃难的困局有了破解之法。焦虑源于无助，当难题得到解决，无助变为有助，父母才能安心放手。

如何让托育不负所“托”？代表委员围绕这一话题建言献策。“既要在扩大托位总量上下功夫，也要优化服务结构”“发展家庭式托育，培养早教师为婴幼儿家庭提供入户科学养育指导”“制定既有衔接又有差异化的师资和课程安排，使托幼一体服务更好适应婴幼儿健康成长”……孩子是国家的未来和希望，育儿不仅是每个家庭的分内事，更是全社会的责任。当更多好声音化为各地完善托育服务的实招，育儿重担便在社会网格中得到有力支撑，一些人“不想生”“不敢生”的压力也将逐步得到缓解。

从发展普惠托育到完善社会保障体系，每一双伸向“育儿困境”的手，都在为“幼有所育”注入温暖与力量。期待每个孩子都能健康成长，每位家长都能轻装前行，而这份“放手”的从容，将助力你我创造更好的未来。

《 人民日报 》（ 2025年03月07日 09 版）