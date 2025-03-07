在“真香”体验中“拉满”消费热情

政府工作报告提出，“大力提振消费”“实施提振消费专项行动”“推动消费提质升级”。相关话题引发热议，有网友问：大力提振消费有哪些制度安排，能给消费者带来哪些“民生红包”？会不会把未来的钱提前花了？消费提质升级，商品和服务越来越优质，价格会上涨还是下跌？……代表委员回应网友关切，积极建言献策。

网友提问：提振消费，会“透支需求”吗？

金桩委员（民建内蒙古自治区委员会主委、内蒙古财经大学校长）：

提振消费的目的是让大家日子过得更好，并不会“透支需求”。在经济循环中，提振消费、扩大内需能带动产业发展，产业发展后又能创造更多就业岗位、提高居民收入，进而再促进消费、改善民生，实现良性循环，滋养经济持续发展。

政府工作报告里的诸多“民生红包”，旨在从提升消费能力、夯实消费底气、优化消费环境等多方面发力，扩大有支付能力的消费需求。比如，今年安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新，既能激活存量市场，又可给予消费者切实的优惠。同时，多渠道促进居民增收、减税降费、织密社会保障网等形成合力，实现收入增长、消费提振与民生改善的同频共振。

柳江代表（四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、董事长）：

实施提振消费专项行动，把惠民生和促消费结合起来，能帮助大家购买到更物美价廉的商品，享受到更细致周到的服务，给予消费者实打实的“真香”体验。在消费品以旧换新政策的引导下，家电企业针对用户诉求，不断丰富产品、加大补贴、优化服务，让消费者能买到价格更实惠、售后更周到的家电产品。

网友提问：消费升级，会“越买越贵”吗？

李德祥代表（贵州省工商联副主席、贵州合力超市集团董事长）：

消费提质升级的关键，在于通过优化产品功能、提升服务质量以及优化消费体验来努力实现更高的性价比，不一定会“越买越贵”。通常，随着技术进步与市场竞争，产品迭代更新，性价比会越来越高。例如家电、汽车，性能和品质一直在提升，价格却越来越实惠。

郁瑞芬委员（上海来伊份股份有限公司总裁）：

消费提质升级，有助于推动商家更好满足消费者多样化需求，增加产品附加值，同时也可能提高产品定价。比如在服务行业，企业深挖消费者在食品安全、健康生活等方面的个性化需求，开展定制服务，虽然价格有可能变高，但消费者也会愿意为这些增值服务买单，认可这样的性价比。

陈育群代表（广东普宁市潮菜厨师职业培训学校校长）：

消费提质升级要求企业抓住消费需求变化，调整经营策略，赢得消费者青睐，“拉满”消费热情。比如有的火锅店设置了KTV包厢，客人可以边吃火锅边唱歌；有的超市在店内开起了食堂，现做现卖……这种全新的消费体验，让消费者更有获得感，超越了简单价格高低的比较。

网友提问：消费意愿，如何持续提升？

王学军代表（宁夏吴忠市委书记）：

收入有预期，消费才有底气。政府工作报告提出，推动更多资金资源“投资于人”、服务于民生，支持扩大就业、促进居民增收减负、加强消费激励，形成经济发展和民生改善的良性循环。

要加大对重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业的就业支持力度，落实稳岗返还、税收优惠、就业补贴等政策，促进工资性收入合理增长，拓宽财产性收入渠道，从而为持续提升消费意愿夯实基础。

在供给侧，各地应该立足自身资源优势，大力发展绿色食品、文化旅游等特色产业，以优质供给引领消费提质升级。

傅贵荣代表（浙江宁波人大常委会副主任、余姚市委书记）：

消费是拉动经济增长的“主引擎”，数字、绿色、智能等新型消费发展备受关注。

要以提振消费专项行动为牵引，切实把惠民生和促消费结合起来。扩大服务消费，进一步挖掘文娱、文旅等方面的服务消费潜力；运用虚拟现实、人工智能等新技术，创新多元化消费场景；完善质量标准、信用约束、综合治理、消费维权等制度，推动消费环境迭代升级。

网友提问：消费维权，如何更加有力？

彭静委员（重庆静昇律师事务所创始合伙人、主任）：

提振消费，离不开安全放心的消费环境，实施改善消费环境专项措施，有助于强化消费者权益保护。在网络购物领域加强消费者权益保护，相关部门要强化对网络购物平台的监管，严厉打击侵权行为。要压实平台责任，网络购物平台要加强对商家的资质审核和管理，及时处理消费者投诉和举报。另外，消费者权益保护法实施条例对预付式消费侵权、“大数据杀熟”等消费领域痛点进行了精准回应，消费者要勇于拿起法律武器维权。

朱建弟代表（立信会计师事务所首席合伙人、董事长）：

随着金融产品和服务的复杂化，消费者面临的风险也在增加。金融机构要完善信息披露和风险提示机制，保障金融消费者的知情权、自主选择权和公平交易权。有关部门要加强对金融机构的监管，同时应加大金融知识普及力度，提高消费者的金融素养和风险意识，帮助消费者守护好自己的钱包。

（本报记者张文、刘军国、沈靖然、王云娜、季觉苏、王崟欣、陈隽逸、王永战、邓剑洋参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月07日 09 版）