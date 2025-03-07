人工智能会取代你我吗？这一话题引发热议，有代表委员认为人工智能正赋能千行百业并逐渐取代人工，还有代表委员认为要加强学习，无须过于担忧来自机器人和人工智能的竞争。

回答这个问题，对人工智能大模型来说，似乎就太简单了。人工智能不会直接判断，而是条分缕析，最后得出“协作共生而非简单替代”的结论，甚至还能展现整个思考过程。

看似确凿的结论，背后却有“悖论”：人工智能大模型对“不会取代你我”的结论论证得越好、越严密，越可能引发人们对于被抢走饭碗的压力和焦虑。

面对“十八般武艺”样样精通的人工智能，人类的不可替代性究竟在哪里？其实，答案已在前文中出现：焦虑或欣喜这样的人类情感，恰是人工智能难以复制的。

正因如此，人们主动拥抱技术革新，在学习掌握新工具中不断完善提升自己，在探索如何确保人工智能更好用、更可靠的过程中，持续补齐制度短板。种种情感，构成了每个个体向前奔跑的原动力。无数量变的累积，最终铸就人类社会向前突破的质变时刻。

这种能动性，是人工智能尚不具备的。就像人工智能大模型所给的答案，无论多么饱含“情感”或者“创造力”，都是基于算法和数据生成的，本质上仍是机器对人类创造的模仿。

代表委员关于人工智能发展的意见建议，是否同样引发了你的思考？当前我们对人工智能的探索虽然还有限，但或许在不远的将来，就会成为某个创新创造、巨大转变的起点。

《 人民日报 》（ 2025年03月07日 08 版）