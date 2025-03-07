人工智能，如何更“能”

今年的政府工作报告提出，“持续推进‘人工智能+’行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来”。人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，是培育和发展新质生产力的重要引擎。记者连线会内会外，共同讨论人工智能发展带来的机遇与挑战，以及如何用好人工智能技术助力经济社会高质量发展。

——编 者

产业深度融合往哪走？

刘庆峰（全国人大代表、科大讯飞股份有限公司董事长）：推动人工智能与制造业深度融合发展，是制造业转型升级的关键。人工智能在制造业的研、产、供、销、服、管等多个环节都能发挥显著作用。例如，在研发环节，人工智能可以赋能科研，借助大模型快速学习企业知识体系，提升研发效率，推动科研范式变革。与此同时，实现融合要立足实际场景，通过规模化的统计数据来证明效益，避免浮于表面。只有这样，才能精准发现人工智能在制造业中的切入点和价值点，真正发挥其赋能作用。

朱松纯（全国政协委员、北京通用人工智能研究院院长）：制造业在生产侧要降本增效提质，利用人工智能技术解决简单任务重复化等问题，提高生产效率。传统企业管理者要洞察行业技术与业务耦合关系，敢于主动用智能化赋能生产流程。在人工智能技术侧要加强平台工程能力，做到技术工程平台与企业业务流程的高度适配，让技术“看得见、摸得着、用得起”。同时，建议相关部门和企业共同挖掘新场景，提供有效的制度与资金等保障。

赵同阳（深圳市众擎机器人科技有限公司创始人兼首席执行官）：每一次工业革命，都离不开生产工具的革新。与传统专用型工具不同，人形智能机器人具有通用性，还有一定的思考能力，能够胜任多种任务。不久前，我们研发的人形机器人以“前空翻”特技走红网络，在机械设计、核心动力控制、高精度算法等方面表现出色。我们要把人形机器人的体能做到极致，使其未来不仅能承担更多繁重的体力劳动，还能执行需要高度专注或高精度的工作，甚至支持24小时不间断运作，助力制造业生产效率显著提升。

走进更多家庭要多久？

朱松纯：去年，我们推出了通用智能人“通通”，通过培养其自主感知、认知、决策、学习、执行、社会协作等能力，使其能够通过自我“价值”来判断和驱动行为。我们将在近期发布“通通”2.0版本，随着“通通”持续迭代，可作为通用底座支撑多类垂直应用场景，赋能千行百业发展。同时，“通通”也可以与具身智能机器人相结合，为智慧城市、医疗健康等领域带来重大变化，更好服务居民日常生活。

赵同阳：人形机器人被大众接受、被允许进入公共场景，是推动行业发展的关键一步。今年春节假期，我们的拟人直膝步态人形机器人，跟随民警走上街头巡逻。建议通过鼓励工厂制造等生产场景引入人形机器人，逐步扩大应用范围，在消费端实现规模化落地。此外，人形机器人技术发展还处于初期阶段，希望行业和社会多些包容和耐心。相信在大家共同努力下，人形机器人会越来越聪明，早日走入寻常百姓家。

刘庆峰：人工智能、人形机器人产业快速发展，在提升居民生活质量上大有可为。要明确机器人分类及应用场景，可将面向消费端的机器人分为虚拟数字人和实体机器人。虚拟数字人如数字员工、虚拟老师等，能满足不同场景下的多样化需求，在教育场景中辅助教学，在心理关怀方面为人们提供情感慰藉等。实体机器人方面，以陪伴机器人为切入点，借助大模型的多轮对话、指令跟随、个性化声音模仿等功能，实现用药提醒、健康指引等功能，为居民健康和安全提供助力，比如养老机器人的日常使用可能在未来3—5年内逐步变成现实。

培养人才怎样更有效？

赵同阳：人才是行业发展的核心话题之一。中国、美国等国家的高校在人工智能领域各有所长，但我们绝不能自满，而应更加开放地接触多样、高效的技术力量。国内一些高校部分教材和课程在实践中已显老旧，教学研究与产业需求间存在一定脱节。建议将最新技术及时融入教学体系，并加强产学研结合，推动联合培养模式，以培养更多适应行业发展的高水平人才。

刘庆峰：面对迅速发展的人工智能技术，加强人工智能校园教育、加快相关人才培养势在必行。建议梳理人工智能时代的能力素质模型，根据人工智能发展情况和教育强国的人才培养目标，适时修改新课标、调整新高考要求；明确跨学科思维、人机协作等核心素养培养框架。

朱松纯：目前，我国人工智能人才相对短缺。人工智能人才培养是全方位的，要经过系统学习，并非一朝一夕就能完成。我们联合北京大学、清华大学创办了通用人工智能实验班。迄今，通班学生在人工智能相关会议和期刊发表近百篇论文，自主研发的机器人成果即将在汽车制造等产业落地。此外，我们启动通用人工智能协同攻关合作体人才培养计划，打造通用人工智能课程体系。目前已有15所重点高校参与其中，联合培养了200余名博士生。

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（本报记者 窦瀚洋）

《 人民日报 》（ 2025年03月07日 08 版）