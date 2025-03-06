直播预告：减少痛风烦扰 我们可以这样做

说起痛风，很多人的第一反应就是“痛痛痛”，痛到无法走路，严重影响生活。什么人容易得痛风？得了痛风该怎么办？

3月7日14：00-15：00，中国中医科学院望京医院副院长、风湿病科主任医师曹炜，中国中医科学院望京医院骨关节二科执行主任、主任医师程桯将做客“人民好医生”直播间，与大家聊一聊关于有关痛风的知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

曹炜，中国中医科学院望京医院副院长，首都中青年名中医，主任医师，博士研究生导师，北京中医药大学特聘教授。中国中医药信息学会免疫分会会长，中华中医药学会风湿病分会常务委员，中国中西医结合学会风湿类疾病专业委员会常务委员。

程桯，中国中医科学院望京医院骨关节二科执行主任，中国中医科学院中青年名中医，主任医师，研究生导师，副教授。中华中医药学会外治分会秘书长，北京中医药学会疼痛专业委员会副主任委员，北京医学会运动医学分会委员。

如何收看直播：

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