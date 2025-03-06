华厦眼科布局DeepSeek：以智能化转型驱动创新 

3月5日，华厦眼科DeepSeek模型本地化部署暨AI创新平台启动仪式盛大举行，标志着华厦眼科在人工智能与眼科医疗融合上迈出了重要一步，正式进入“AI协同守护全生命周期眼健康”的智慧医疗新时代！

厦门大学附属厦门眼科中心总院长黎晓新教授，厦门智算中心(电信中心)负责人郑炜，天翼云科技有限公司厦门副总经理王金土，华厦眼科医院集团领导赖玮琼、张昊志、张志勇，厦门眼科中心执行总经理姚郑玲玲，医疗系统代表及媒体记者等近百名各界人士，共同见证这一里程碑时刻。

勇立潮头 抢抓DeepSeek智能化转型机遇

黎晓新总院长在致辞中指出，当前正值全国两会召开之际，我们正处于全面深化改革、推动高质量发展的关键时期。华厦眼科以及厦门眼科中心积极响应号召，大力推动人工智能(AI)技术发展，加快新质生产力的提升和医疗智能化转型。

AI作为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，正在深刻重塑医疗行业的未来。厦门眼科中心作为三甲眼科医院，始终积极拥抱人工智能，在改善医疗服务和医疗质量上持续努力。两年前与腾讯合作开发糖网筛查系统，2024年完成门诊电子病历数字化转型，逐步从信息化走向智能化。此次DeepSeek智能化转型启动，意味着AI在眼科医疗领域的更广泛更深度应用，将为患者提供更优质更高效的眼健康服务。

厦门智算中心(电信中心)负责人郑炜在致辞中表示，华厦眼科本地化部署DeepSeek搭建AI创新平台，展现出了前瞻性的战略眼光和对患者服务的高度重视。智算中心将通过强大的智能算力体系支持、一站式服务、数据安全保障、网络基础设施支持等方式，助力华厦眼科进一步提升医疗效率和服务质量，使其成为行业智能化转型的典范。我们坚信，这一战略举措将为眼科医疗领域带来深远影响。

集团领导张昊志指出，本次信息化平台建设创新工作是集团积极响应国家政策和科技惠民号召，采用新技术推动眼科医疗智能化转型、提升医疗服务质量、构建智慧医疗服务体系的求实、创新之举，是集团积极拥抱DeepSeek人工智能模型，再次提升新质生产力的重要举措。新技术的深度开发及应用，将切实提高集团信息化水平、增强管理及决策效能、推动科研创新、促进产业升级、提升患者服务质量，为集团可持续发展提供强有力支撑。

随后，领导嘉宾们携手登台，共同按下手印，华厦眼科DeepSeek模型本地化部署暨AI创新平台正式启动。下一步，各方将紧密协作，不断进行调试，确保在严格遵守医疗数据隐私保护的前提下，实现集团原有系统与DeepSeek模型的无缝对接与深度融合。

在仪式上，眼科AI新质生产力创新平台与眼科AI高品质服务创新平台同步揭牌。眼科AI新质生产力创新平台旨在整合各方资源，由资深专家牵头，深入开展AI在眼科医疗领域的基础研究和应用探索，培育和发展新质生产力；眼科AI高品质服务创新平台则聚焦临床服务，将以集团全国范围内的临床诊疗电子病历和健康筛查体系为基础，持续优化临床应用场景，为患者提供融合AI高效诊疗与人性化关怀的高品质眼科医疗服务。这一系列举措，充分展示出华厦眼科在智慧医疗建设上的坚定决心和宏伟蓝图。

智启未来 多领域应用精准赋能

据介绍，DeepSeek-R1是全球领先的超大规模语言模型，在眼科医疗领域具有独特优势。在医院运营方面，能够实现智能医疗质量管理，监控诊疗流程，确保规范性；在患者服务方面，能够实现智能门诊分诊，智能推荐合适的就诊科室和医生。此外，还有医学影像智能辅助诊断、构建眼科专病知识库、手术方案推荐和手术风险评估等众多应用场景。

接下来，华厦眼科将携手各方，深入研究DeepSeek模型的独特优势，并且“因地制宜”，将其深度应用于眼科医疗的实际诊疗中，致力于在诊疗辅助、患者服务、医院运营、科研创新等方面，为患者、医院、行业和社会带来更多更实在的价值。

在诊疗辅助上，探索通过DeepSeek模型高效分析眼科影像，快速定位病灶，辅助医生实现准确诊断；结合患者病史与检验数据，智能推荐个性化诊疗方案；分析手术影像数据，辅助制定手术计划，提升诊疗效率与准确性等应用可能。

在患者服务上，探索通过智能分诊系统，快速匹配患者与医生，缩短等待时间；利用智能随访工具，自动完成术后随访，提供个性化康复建议；为出院患者量身定制健康监测与用药指导服务，确保异常情况即时预警与处理等应用可能。

在医院运营上，探索通过人工智能全面监控诊疗流程，确保手术、用药及随访的规范性；实时分析医院资源使用情况，优化床位、设备及人员配置；智能排班与培训计划，提升医务团队整体工作效率等应用可能。

在科研创新上，探索基于患者诊疗数据，自动筛选符合临床试验条件的患者，加速新药研发；整合影像、基因组等多模态数据，构建科研数据平台，辅助眼科疾病研究；智能挖掘最新研究文献，实时追踪全球科研热点，推动技术创新等应用可能。

患者至上 持续完善智慧医疗服务体系

作为大型眼科医疗连锁集团、眼科全科诊疗服务体系的先行者，华厦眼科始终以患者需求为导向，以科技创新为驱动，长期探索并先行构建了智慧医疗服务体系，持续为患者提供优质的眼科诊疗服务。

2016年，华厦眼科布局互联网医院，眼科医疗服务平台“眼科通”正式启动，为患者提供眼健康在线问诊服务；2018年，华厦眼科“眼科智能患教平台”正式上线；2019年，华厦眼科打造全国疑难眼病会诊平台，来自全国的知名专家同时“上线”，为全国疑难眼病患者提供互联网会诊；同时打造5G智能眼科医院，将5G技术应用于医疗服务，实现优质眼科医疗资源全国共享；2022年，工信部、卫健委“5G+医疗健康”应用试点项目——厦门眼科5G远程诊疗智慧医疗平台启动；2024年，“华厦数智长城”项目正式开启，为眼病防、治、管融合发展搭建“高速路”。

此次DeepSeek模型本地化部署暨AI创新平台启动，不仅是华厦眼科智慧医疗服务体系的升级突破，更为眼科医疗从传统模式向智慧医疗模式转型提供了参考范本。

科技赋能医疗，健康造福社会。未来，华厦眼科将继续秉持“一切以病人为中心”的理念，发挥全国连锁及人才技术优势，深度应用并拓展DeepSeek模型在眼病诊疗中的新模式、新场景，大力发展眼科新质生产力，致力于以“智慧医疗-智慧服务-智慧管理”三位一体的智慧医疗服务新生态，造福更多眼病患者。