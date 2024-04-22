推动安检互认 便利乘客出行

近日，有读者来信反映，乘坐火车、飞机等交通工具出行时，到达站点后如选择换乘地铁前往市内其他地方，仍需在地铁进站口重新安检。遇上客流高峰时，安检口经常排起长长的队伍。“乘坐飞机、高铁前，乘客本来就进行过一次安检，如果推动安检互认，地铁口这道安检可以省去，能够节约不少时间和人力物力。”有乘客说。

江苏南京的赵女士说，不同地方的政策举措也不尽相同，比如同一座城市里，有的车站早就实现了下高铁进地铁免安检，而有的车站旅客换乘仍需再过一次安检。

“安检是为了公共安全考虑，群众都能理解。但希望在保证安全的前提下，能尽量提供一些便利，优化安检流程。”黑龙江大庆的梁女士说，她女儿在外地上学，每次坐高铁去女儿所在的城市，到站后都要拖着大包小包在地铁口再安检一遍，“我们也去过一些别的城市，高铁到站后可以直接免安检上地铁，相当方便。”

近年来，有关部门也在积极推动安检互认。交通运输部印发《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》，提出与火车站、长途客运站、机场等相衔接的车站，提供的安检场地应为安检互认提供便利，以减少重复安检，提高通行效率和服务水平。2024年2月1日起施行的新版《铁路旅客运输安全检查管理办法》也提出，鼓励铁路与城市轨道交通、民航、道路、水路等有序衔接，实现安全检查互认。

今年年初，有网友在人民网“领导留言板”上留言，反映从重庆北站地铁站进入重庆北站高铁站需要二次安检，非常不方便，希望能够实现高铁地铁安检互认，以便旅客拥有良好的乘车体验，减少人流聚集压力。

对此，中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路办事处回复表示，重庆车站与重庆轨道集团高度重视列车运行安全和市民乘车的便捷性，重庆市轨道集团已对铁路安检工作达成单方认可，即乘坐列车到重庆各火车站并出站的市民，通过专用通道乘坐轨道交通时，轨道公司不再进行安全检查，市民可以直接进站乘车。因列车运行方式、区域、安检条件等差异，乘坐轨道交通到达火车站乘车的市民，在进入火车站时仍需接受安全检查。据了解，目前国铁成都局所辖的成都东站、成都南站、犀浦站、重庆北站、重庆西站、贵阳北站等综合交通枢纽站已实现安检单方信任。

“目前，对于具备条件的城市交通枢纽而言，按照不同交通工具安检标准‘就高不就低’的原则，执行单向安检认可并不难实现，至少可以实现高铁出站旅客免安检乘坐地铁。”重庆大学土木工程学院副教授秦煜说。

安徽合肥的李女士表示，从去年上半年开始，她发现从合肥南站到站换乘地铁不用再二次安检了，合肥南站高铁与地铁之间已实现单向安检认可。“从我外出旅游出差的经历来看，不少地方的高铁站都已实现了单向安检认可，像天津、厦门等地的铁路枢纽，铁路乘客可由铁路到达层直接进入地铁站。”李女士说。

据了解，目前部分站点无法实现安检互认的主要原因有两方面：一是安检标准不统一，城市轨道交通和铁路分属两家不同单位管辖，需要双方协调互相确认安全责任主体问题，协商安检标准互信问题；二是部分车站换乘空间并非封闭，为保障交通运输安全，需要各自安检。

“部分城市火车站设计年代较久远，设计之初并未考虑到后续地铁换乘问题，铁路与地铁之间没有专用且封闭的联络通道，想要在后续改造中实现连接区域的封闭化难度较大。”秦煜说。

“为了让更多旅客能够方便换乘，提高通行效率和服务水平，未来各城市地铁、火车、飞机等相关主管部门应当进一步加强协作，明确安检标准，减少重复安检，兼顾安全与效率；对于一些与地铁相连的车站和机场，应当合理规划改造站内不同交通方式封闭性通道，确保出站口与地铁的进站口无缝对接；在未来新建的综合客运枢纽中，需要将乘客换乘的免安检通道纳入设计标准。”秦煜建议。

广东广州的黄女士说：“随着经济社会的发展，很期待在以后的智慧交通路网建设中，不光是地铁换乘能够免安检，还能看到飞机、火车、公交等多种交通工具都能更好地互联互通，给乘客出行带来更便捷的体验。”

《 人民日报 》（ 2024年04月22日 07 版）