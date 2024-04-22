让电动自行车便民又安全

近年来，随着我国电动自行车保有量持续增长，因电动自行车引发的火灾等也呈增长态势。据国家消防救援局统计，2023年，全国共接报电动自行车火灾2.1万起，较2022年上升17.4%。为了杜绝安全隐患，有关部门出台政策举措，要求禁止电动自行车上楼充电。不过，也有读者反映，禁止电动自行车上楼可以理解，但也应同步做好配套设施建设，让居民有地方充电、安全充电。一方面是人民群众的出行刚需，一方面是不容忽视的安全隐患，如何兼顾民生与安全，探寻电动自行车治理最优解决方案？

既要防止不合格产品流入市场，也要杜绝私自改装

国家市场监管总局近年来多次对电动自行车质量安全进行抽查。其中，2022年电动自行车和电动自行车电池质量国家监督抽查显示，电动自行车电池抽查不合格率为22%；2023年国家监督抽查情况通报中，广东、上海、山东等15个省份171家销售单位抽查电动自行车229批次产品，发现45批次产品不合格，其中有17批次产品充电器与蓄电池不合格。

据了解，电动自行车引发的火灾大多和电池有关。个别生产企业为了牟利，产品质量把关不严，使用了不合格的原材料。还有的企业则是片面追求电池的高能量和行驶里程，忽视了电池的安全性。

此外，有的消费者擅自改装电动自行车，也是造成安全隐患的重要原因。赵先生是一名从事外卖服务的“骑手”，大部分工作时间都靠电动自行车配送。他表示，由于外卖、快递等配送时间要求比较严格，因此，当蓄电池续航能力变差、速度提升有限时，部分从业人员就会私自改装电动自行车，以提升续航能力、提高车速。“有的公司为了安全，统一配发了符合标准的电动自行车和电池，但‘骑手’普遍反映续航能力较差、车速较慢。”赵先生说。

清华大学车辆与运载学院副教授冯旭宁表示，导致电动自行车起火的原因，主要集中在私自改装电池、使用不相匹配的充电器和电池老化上。违规改装或加装大容量电池，技术门槛较低，消费者自己就能改装，但安全要求很高，稍有不慎就会导致安全事故发生。“要消除电动自行车的安全隐患，一方面需要强化国家标准，防止不合格产品流入市场，要求企业提升安全意识，从源头端管好电池出厂；另一方面，在严把电池安全关的基础上，杜绝私自改装。”冯旭宁建议。

河北井陉县读者孙建国建议，有关部门应严查不合格电池，对制造和售卖劣质、不符合国家标准电池的电动自行车商家严惩不贷。同时，充电桩和电动自行车生产厂家也要采取更加先进而安全的技防措施，加强技术创新，从源头上减少充电爆燃隐患。

建设足够数量的充电设备，满足居民需求

我国《高层民用建筑消防安全管理规定》明确规定，禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。不少小区都在醒目位置张贴宣传画，采取多种举措禁止电动自行车上楼或者居民携带电瓶上楼充电。不过，记者走访一些小区后发现，违规现象仍有不少。有的小区单元门上张贴着“禁止非机动车停放”的标识，然而单元楼一层大厅内就停放着电动自行车，楼梯间里也停有电动自行车。

电动自行车上楼现象难以杜绝，还是因为居民有迫切的停车和充电需求。山西太原市马女士反映，小区内许多居民都是骑电动自行车出行，但小区一直没有建设公共充电桩。“入住的居民逐步增多，有充电需求的车多了起来，现有的充电设备完全不够用。有的小区居民就偷偷将电瓶拿回家充电。物业发现这种行为一般会及时制止，但也只是治标不治本。解决问题的关键还在于建设足够数量的充电设备，满足居民的充电需求。”马女士说。

没有集中的电动自行车停车棚，或者停车位、充电桩不够用，是眼下不少小区居民的急难愁盼问题。特别是在一些老旧小区，空间本来就有限，基础设施又陈旧老化，电动自行车停放和充电问题更加突出。

山东潍坊市王先生反映，小区内部分充电桩损坏长期得不到维修，车棚内的充电桩又未安装齐全，难以满足居民充电需求。“还有的车棚里停放了不少无人认领使用的废弃自行车和电动自行车，挤占了本就不宽裕的充电区域。小区基础设施建设不能重建轻管，应该想办法让车棚、充电桩物尽其用，真正服务于民。”王先生说。

而在一些有集中停放和充电位置的小区，有居民反映停放和充电费用太高，增加了居民的负担。有小区物业曾张贴通告，表示充电桩充电费由电费加服务费构成，电费采用阶梯电价，服务费则为电费的20%。有小区居民表示：“这样算下来，电费比自己回家充要高出不少，而且电池容量越大、充电时间越长，收费越高。有的居民因此不愿意使用充电桩充电。”还有居民反映，部分停车棚还要收取年费，“而且停车一年收费并不便宜”。

疏堵结合，消除电动自行车安全隐患

加强管理和巡查是禁止电动自行车上楼、规范电动自行车停放的有效办法。对此，专家建议探索建立物业引导、业委会约束、职能部门执法的综合管理模式，督促、指导物业服务企业落实消防安全管理责任，完善巡查、值班值守制度和操作规程，及时发现不规范停放和充电行为；做好消防设施日常维护，及时发现和整改消防安全隐患，并按规定向主管部门报告。

有读者表示，规范电动自行车管理，宜疏不宜堵，既要消除电动自行车上楼存在的严重安全隐患，又要给小区居民提供便捷、安全的充电环境，这更需要管理者的精细考量。

广东深圳市福田区沙头街道天安社区快递、外卖等蓬勃发展，电动自行车充电需求旺盛。该社区党委书记黄鸿江介绍，社区现已建成充换电设备40处、充电位2167个，形成2分钟充电圈。充换电设备布局于符合楼宇安全距离规范的空旷区域，附近也配备了消防设施，充分满足了社区充电需求。“社区一方面联合交警对新业态企业进行安全宣教，联合街道应急办定期开展安全排查，另一方面通过线上线下广泛宣传，进一步规范居民行为，同时认真检查整改快递员电动自行车违规停放、居民飞线充电等，确保安全。”黄鸿江说。

针对电动自行车停车位、充电桩不足的问题，南京大学城市科学研究院执行院长胡小武表示，规范电动自行车管理，小区应当保障建设户外集中电动自行车停放充电场所，可以将一些公共区域优先用于解决居民电动自行车充电问题。“对于日益增长的电动自行车出行需求，下一步应该推动小区建设公共充电桩，规划沿街的电动自行车停车位，补充建设公共充电设施。”胡小武说。

山西盂县读者程瑜表示，有条件的地方可以采取市场化运行模式，推进老旧小区充电设施改建。对已经投入使用的住宅小区摸清底数、分步实施，分批增建、改建电动自行车充电棚；选择小区分布较多的公共场所，建设小型集中临时充电点，满足群众充电需求。

“城市内有大量的电动自行车使用者，但街边的充电桩极少，大部分充电桩设置于小区内，非本小区人员不让进，给电动自行车使用者造成极大不便。”四川成都市读者何勇海建议在商场、公园等公共区域补充设置电动自行车充电点位，且开发全城统一的电动自行车充电桩线上检索渠道。

此外，还有地方提出电动自行车的换电模式。浙江有关部门提出，率先在快递、外卖等电动自行车集中使用行业探索推广“以换代充”模式，推动换电市场有序发展。在未来，规范电动自行车电瓶规格和形态，方便换电站统一供给电池服务，能够以安全、便利的方式，更好地保障电动自行车的使用。

《 人民日报 》（ 2024年04月22日 07 版）