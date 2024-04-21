肌腱撕裂治疗可以“拆东墙补西墙”

神经—肌肉—肌腱—骨相当于一根运动链条，任何一个部分损伤，都会导致运动功能降低。

近日，记者从陆军军医大学西南医院获悉，该院运动医学中心教授周兵华团队研究发现，使用自体筋膜冈上肌肌腱重建术后的筋膜—肌肉愈合界面组织，与生理肌腱—肌肉界面相似，且生物力学效果更好，能够承受更大的机械应力。研究成果近日在运动医学期刊《关节镜》发表。

“神经—肌肉—肌腱—骨相当于一根运动链条，任何一个部分损伤，都会导致运动功能降低。小的肌腱撕裂如果没有受到患者重视，随着时间推移，撕裂会逐渐扩大，进展为巨大肩袖撕裂；或者由于感染、外伤等不同原因，导致患者整个肌腱断裂或缺失，肩关节功能将会严重受限，甚至导致上肢残疾。”周兵华介绍，如何更好修复巨大肌腱撕裂，恢复肩关节运动功能，一直受到医学工作者关注。

为解决这一问题，团队把目光投向自体筋膜原位重建，提出动力化上关节囊重建和冈上肌肌腱重建的手术方案。周兵华介绍，这种手术方案是将自体阔筋膜穿过冈上肌肌肉中间，并将两端牢牢固定，旨在通过肌肉供血，促进自体阔筋膜组织和肌肉形成一个很好的愈合界面，克服动力化上关节囊重建力学较差等缺点。经过多次动物模型实验，研究团队证实了这一手术方案在动物模型上的有效性，为巨大肩袖撕裂患者临床治疗提供了新思路。

“此项研究为临床上施行冈上肌肌腱重建治疗不可修复的巨大肩袖断裂提供了理论基础。通俗来讲，这种方案类似于‘拆东墙补西墙’，‘东墙’无碍，‘西墙’更好。”周兵华说，未来，团队将围绕理论成果继续深入研究，力争让成果尽快在临床推广，为巨大肩袖撕裂患者早日恢复健康贡献力量。