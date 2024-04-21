为什么过敏的人越来越多了

编者按 世界卫生组织已把过敏性疾病列为21世纪重点研究和防治的疾病之一。当前正值春季，花粉过敏进入高发期。本版今日推出特别策划，聚焦过敏性疾病的防治与诊疗。

春色融融，花香醉人，正是出行好时候。然而对于不少朋友来说，这却是一个眼睛痒、鼻子堵、不停打喷嚏的难熬季节。这两天，来自北京的王先生在朋友圈中晒出各类抗过敏药物并配文——“正式将春季列为我最讨厌的季节”。

“春季是各类过敏高发的季节，最主要的原因是春暖花开，随着气温逐渐升高，空气中飘散了大量致敏树木花粉，引起了花粉过敏。”首都医科大学附属北京世纪坛医院变态反应中心主任王学艳说。

陕西西安的李女士告诉记者，她感觉周围过敏的人越来越多。“很多原本不对花粉过敏的同事，今年也出现了流鼻涕、流眼泪的症状。大家都觉得奇怪。而且不仅是花粉过敏，身边各类过敏现象好像也越来越常见了。”

李女士的感受并非个例。近年来，过敏人群的确越来越庞大。据统计，我国花粉过敏的人数已达2亿。目前，过敏性疾病患病率呈上升趋势，成为全球第六大慢性疾病。

过敏是身体产生的过度反应

来自宁夏银川的王女士已与过敏“奋战”多年。她在春秋两季对花粉过敏，平时会对芒果过敏。这些过敏症状包括起皮疹、喉咙痒、眼睛痒、流鼻涕等。“痒比疼难熬。症状严重时，非常影响日常生活。”王女士说，去年有一段时间，她又开始起皮疹。去医院检查后发现，原来是对番茄过敏。

北京协和医院变态反应科教授尹佳介绍，过敏是身体对外来物质产生的一种过度反应，是免疫系统发生了紊乱。当过敏发生时，免疫系统把一些平常可以接受、耐受的物质视为异物，对其进行抵抗、清除。

王学艳以近日常见的花粉过敏为例向记者进一步解释：“一般对花粉过敏，说明患者机体免疫系统错误地将原本无害的花粉识别为有害物质。为了清除这些‘有害物质’，身体会产生一系列异常免疫应答，造成鼻痒、鼻塞、打喷嚏、眼痒、流泪、皮疹等症状。”

“花粉进入患者身体后，多沉积在上呼吸道黏膜、眼结膜等部位。花粉致敏蛋白会刺激局部淋巴细胞及所属淋巴结，促使其产生特异性免疫球蛋白E。这些特异性免疫球蛋白E会与呼吸道、眼结膜的肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面受体结合而致敏。当患者再次接触花粉，就会导致组胺释放、毛细血管扩张、组织液渗出水肿、黏液分泌增加，从而出现一系列临床症状。”王学艳说。

全球过敏患者不断增加

一般来说，过敏性疾病包括食物过敏、特应性皮炎、过敏性鼻炎和过敏性哮喘等。“在各类过敏性疾病中，过敏性鼻炎的患病率最高。有数据显示，21世纪以来，我国过敏性鼻炎患病率增长明显，估计患者数量达2.5亿。从2005年到2011年，6年间我国成人过敏性鼻炎的自报患病率从11.1%上升到了17.6%，患病人数大约增加了1亿。”王学艳说。

特应性皮炎是过敏性疾病之一，可累及全身多个器官和系统。据《儿童过敏性疾病诊断及治疗专家共识》，国内1岁至7岁儿童特应性皮炎患病率增长迅速，从2002年的3.07％提高到2015年的12.94％。此外国内食物过敏患病率也在攀升。中国疾控中心周报的一篇论文显示，2009年至2018年，中国食物过敏流行率为8%，高于1999年至2008年的5%。常见过敏原食物从高到低排序依次为虾、芒果、贝类、鸡蛋、鱼、牛肉、牛奶和羊肉，六成患者的过敏症状是皮疹。

如果将视野扩大，可以发现，过敏性疾病已成为一种主要全球流行病。据世界变态反应组织统计，过去30年间，过敏性疾病的发生率至少增加了3倍。全球约有2.5亿人有食物过敏症，3亿人患有哮喘，4亿人患有过敏性鼻炎，总人口的十分之一有药物过敏反应。

环境与生活方式改变成主因

为什么现在过敏的人越来越多？北京大学人民医院皮肤科主任医师张建中认为，随着工业发展，人体有更多机会接触到各种细菌、病毒和有害化学成分。

过敏性疾病发生也与人类生活方式改变密切相关。王学艳告诉记者，现在人们长期在室内生活，户外活动时间较短，导致了肥胖、饮食改变、室内过敏原暴露增多等情况。有研究指出，在室内长期静坐还会导致呼吸频率降低、浅呼吸周期延长，进而使呼吸阻力增加、气道反应性增高。

针对部分患者此前不对花粉过敏，而近期突然过敏的情况，王学艳解释道：“这主要是遗传因素和环境因素相互作用的结果。人体过敏需要先致敏，第一次接触花粉到出现过敏症状需要一段时间。这一时间的长短存在个体差异。”

王学艳告诉记者，随着全球气候变暖、二氧化碳浓度升高，一些致敏花粉产量增加、散粉期延长，导致了易感人群致敏花粉的高暴露。此外，突然对花粉过敏也与人体的免疫状态有关，比如过度疲劳、情绪不好会导致机体免疫功能紊乱，诱发或加重过敏反应。

在尹佳看来，过于精致的生活方式和频繁使用洗涤用品，会破坏人们天然的皮肤保护屏障和消化道自然屏障。这也是皮肤过敏、食物过敏等出现的原因之一。人体的皮肤屏障、呼吸屏障、消化道屏障是由各种各样微生物组成的微生态。肠道有肠道的微生态，皮肤有皮肤的微生态，其中存在很多与我们共生的有益细菌，为人体提供天然保护。而如今，这种平衡不断被一些新的生活方式打破，比如反复消毒、过度防晒等。因此，接近自然，调整生活方式，是预防过敏性疾病的重要途径。

建立免疫耐受是防治关键

越来越常见的过敏性疾病，正在对人类健康构成严峻挑战。而防治过敏的核心策略是建立免疫耐受。“虽然过敏性疾病大多不致命，但还是要引起足够重视。”北京同仁医院变态反应（鼻过敏）科主任医师欧阳昱晖以过敏性鼻炎为例说，有些患者明知自己过敏，也不去查过敏原；还有人认为过敏性鼻炎就是打喷嚏、流鼻涕，忍一忍就过去了。很多人拖到后期引发了并发症，等有了鼻窦炎、鼻息肉甚至哮喘的表现后，再治疗会困难很多。对于过敏性疾病患者而言，规范化的诊断和治疗非常重要。

王学艳建议，出现过敏反应后，首先需要到变态反应科及相关科室检查过敏原。明确过敏原后，医生会根据具体的病情提供对应的诊疗方案。以花粉过敏为例，在花粉高峰期，患者的症状较为明显，应以药物对症治疗为主，免疫调节治疗为辅。症状缓解期则以特异性免疫治疗，也就是脱敏治疗为主。

王学艳特别提醒，花粉过敏治疗的最佳时期就是花粉缓解期，患者可以在此期间进行脱敏治疗。这也是目前唯一的对因治疗，也就是大家常说的“去根儿”的治疗方式。