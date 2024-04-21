警惕“疼痛之王”，让健康伴你行

痛风，一个让许多人闻风丧胆的健康隐患，它犹如一位不请自来的“疼痛之王”，时刻威胁着我们的身体健康。每年的4月20日被定为“全民关注痛风日”，今年的宣传主题是“精准防控，畅享生活”。全民关注痛风日定于这一天，其实有着特殊的含义：高尿酸血症的诊断临界值是420umol/L。通过每年全民关注痛风日的科普和宣传，让全民对于痛风有科学的认知、痛风患者能够得到规范的治疗和管理。痛风其实并不遥远，就在你我身边。

根据中国疾病控制中心的报告，全国痛风患者累及已经超过8000万，而且以每年9.7%的年增长率迅速增加。预计2030年国内高尿酸血症和痛风患病人数达到2.4亿人。我们应该如何预防痛风呢？

首先，应定期检查血尿酸浓度。痛风是风湿免疫性疾病，也是慢性代谢性疾病，因体内嘌呤代谢异常血中的嘌呤代谢产物—尿酸含量增高所致。对于40岁以上的男性，尤其是肥胖者，应该每隔半年到一年进行一次血尿酸检查，一旦发现血尿酸高于正常值或在正常上限，应立即前往专科就诊。长期的高尿酸血症不仅可引起痛风性关节炎，关节的剧烈疼痛和肿胀将严重影响生活质量；长期高尿酸血症还可引起慢性肾功能衰竭，部分患者可发展为尿毒症；部分患者可出现尿酸性肾结石，进一步导致肾积水和肾功能下降。高尿酸血症往往和高血压、糖尿病、冠心病等代谢性疾病相伴随，还可增加脑卒中的风险。近年来，痛风呈现低龄化趋势。

第二，注意健康饮食。痛风与日常饮食关系非常密切，应该避免暴饮暴食，尽量避免摄入嘌呤含量较高的食物，一日三餐不要吃得过饱，也不要随意增加进餐次数。同时，多饮水（每天至少2000ml），保持每日有充足的尿量，避免尿酸堆积。随着生活方式的改变，越来越多果糖的摄入也是导致痛风患者高发的一个重要因素（附图）， 值得引起关注。控制高果糖食物摄入可以控制甚至降低高尿酸血症。

第三，劳逸结合。平时应劳逸结合，生活规律，按时作息，锻炼身体，保持理想体重，避免超重或肥胖。对于从事脑力劳动及办公室工作的人员，应避免长时间地持续用脑与久坐，每日应安排一定时间的运动和体力活动，并要持之以恒。

第四，痛风病人的慢病管理。我科医护团队开具痛风患者自我管理处方，分别从饮食指导、尿酸监测、服药指导、运动治疗、自我管控等5个方面进行医护一体化管理。 指导患者每年至少两次面对面医疗和护理随访。教会病友学会自我管理，根据患者尿酸控制情况和症状体征，对患者进行分类干预。对所有的患者进行针对性的健康教育，与患者一起制定个性化生活方式改进目标，并在下一次随访时评估进展。告诉患者出现哪些异常时应立即就诊。

痛风是可以通过以上多种方式来预防和缓解的，只有去做好这些细节性的工作，才能够降低该疾病的发病率，提高我们的生活质量。“全民关注痛风日”已经成为全球痛风防治工作的重要标志。它不仅提醒我们要关注自身的健康，也让我们看到了医学界在痛风研究和治疗方面的不断进步。随着科学技术的发展，我们有理由相信，痛风这个古老的疾病终将被控制，让更多的患者重新拥有健康的生活。（解放军总医院 刘秋玉 王梓敏）