直播预告：中西医“混合双打” 一起来了解结直肠癌治疗

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

结直肠癌是胃肠道中常见的恶性肿瘤，早期症状不明显，多数患者在确诊时已属于中晚期，因此，及早预防和治疗才是应对结直肠癌的关键。那么，结直肠癌有哪些典型症状？该如何预防结直肠癌？中西医结合治疗结直肠癌有何方法？

2024年4月21日14:00-15:00，中国中医科学院广安门医院肛肠科主任曲牟文做客“人民好医生”客户端直播间，就中西医结合治疗结直肠癌的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

曲牟文，中国中医科学院广安门医院肛肠科主任，主任医师，中医外科学博士，博士生导师。中国民族医药学会肛肠科分会会长，中国中医药高等教育学会肛肠分会副会长，中国民间中医医药研究开发协会肛肠分会副会长，北京中西医结合学会大肠肛门病委员会副主任委员，北京肛肠学会日间病房质量控制专委会副主任委员，中华中医药学会肛肠专业委员会常务理事，中国中医药研究促进会肛肠分会常务理事，北京中医药学会肛肠专业委员会委员，北京医师协会肛肠专业专家委员会委员,国家卫生健康委人才交流服务中心高级人才评价项目专家等。

擅长：中西医疗法治疗肛管良性疾病、大肠肿瘤、顽固性便秘等疾病，尤其是对大肠恶性肿瘤的腹腔镜下微创手术和放化疗等系统治疗。

如何收看直播：

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