“2024人民好医生肿瘤防治科普行动”助力肿瘤防控工作推进

肿瘤是危害公众生命健康、制约居民健康水平提升的重要因素，以科学有效的健康知识引导大众开展自我健康管理，是促进癌症防控的有力抓手。多位业内专家在“2024人民好医生肿瘤防治科普行动”上呼吁，应加强肿瘤防治科普宣教，提高个人健康素养和癌症防控能力，营造全面认识肿瘤、全周期防控肿瘤、全民共同参与的良好氛围。

中国工程院院士、北京清华长庚医院院长董家鸿

“普及肿瘤防治健康知识，提高全民防癌抗癌意识，是推动癌症领域创新发展的重要基础性工作。”中国工程院院士、北京清华长庚医院院长董家鸿认为，肿瘤科普既要发挥医疗机构和医务人员的专业作用，也需要社会各界共同发力，传播科学防癌理念、普及抗癌健康知识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，切实提高防癌抗癌的健康素养。他建议通过大数据、人工智能等手段，创新肿瘤防治知识的科普形式，构建多元化的科普投入机制，推动科普工作不断优化创新。

中国健康教育中心副主任吴敬

中国健康教育中心副主任吴敬说，加强健康素养促进是推动癌症防控的关键路径，“健康教育机构可借力肿瘤防治宣传周等相关节点，开发制作各类关于癌症防治的知识材料，倡导公众关注、参与癌症防控”。他认为，医务人员在开展癌症健康教育工作时，不仅要推进疾病科普建设，还应通过与患者的交流沟通，制定个性化健康教育行为诊断，依据诊断结果和实际病况进行疾病干预和治疗指导。吴敬建议，做好科普内容也要做好科普深化，通过知识教育实现意识转变，进而推动行为改善，让每个人都成为自己健康的第一责任人，更好预防肿瘤发病、维护自身健康。

中华医学会副秘书长姜永茂

中华医学会副秘书长姜永茂将健康科普比作预防癌症等疾病的“社会疫苗”。他说，“开展肿瘤防治知识科普是为百姓健康服务的好事，也是践行新时代医疗卫生职业精神的实事”。作为健康促进的主力军，医务人员应让健康教育与治病救人两项工作齐头并进，“通过打造科学专业的健康教育，构建起健康科普知识传播体系，增加全社会健康科普高质量供给，回应群众之所需”。他表示，中华医学会将多措并举推进健康科普工作，“鼓励更多医务人员参与到医学科普事业中，满足人民群众日益增长的健康需求，将健康科普渗透到老百姓的生活点滴中”。

湖南省卫生健康委党组副书记、副主任、中华医学会科学普及分会主任委员祝益民

湖南省卫生健康委党组副书记、副主任、中华医学会科学普及分会主任委员祝益民认为，医疗卫生机构和医务人员在发挥医学科普创作主导作用时，可结合医院、科室、个人三个层面统筹建立医学科普管理工作机制，实现防治结合，推动疾病“三早”落地。在他看来，科普和健康教育不仅要保持个性化、多样化、常态化，以群众喜闻乐见的形式让医学科普“润物细无声”，还要为民所用，内容覆盖社会关注度高的健康热点。“医疗机构应对医务工作者定期开展科普能力培训，通过创新健康科普的理论与实践，为病患提供科学、有效的健康指导服务。”祝益民说。

齐鲁制药集团副总裁张汉常

齐鲁制药集团副总裁张汉常认为，做好癌症防控科普宣传工作，需要全社会形成多层次、立体化的科普体系，而企业就是扩大健康科普声量的重要元素之一。“多年来，我们坚持立足肿瘤防治、加强医药融合，以满足临床需求为导向，不断研发上市老百姓用得上、用得起的国产好药，助力延长患者寿命，改善生活质量”。张汉常表示，在专注药物科技创新、开展社会公益活动的同时，齐鲁制药也在积极履行科普社会责任，围绕群众的实际健康教育需求，联动专业伙伴开展多个肿瘤类健康科普项目，致力于加强全社会对癌症的防控意识，提升科学防控能力，一起助力健康中国建设、共建共享全民健康。

医护人员是我国发展卫生事业的专业力量，在持续开展医学科普传播方面发挥重要作用。相关专家建议，应鼓励医护人员积极投身于科普宣教，利用多渠道、多形式，将科学、实用的肿瘤防治知识传递给民众，从身心双维度为患者送去健康。