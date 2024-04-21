爱国卫生运动开始关注国人体重

在清理了5000余吨垃圾后，一个崭新的“车站记忆”主题公园成了云南省曲靖市沾益区西平街道老百姓又一个休闲娱乐的好去处。

“车站记忆”主题公园是由原沾益火车站改建而来。沾益火车站始建于1944年，巅峰时期承担曲靖近90%的货物和旅客运输量。后来，由于城市发展需要，该火车站关闭。关闭后的火车站成了废弃闲置的土地，慢慢变成污水乱流、垃圾乱堆、鼠蝇乱跑的“三乱”之地。

2020年7月，沾益区以推进爱国卫生“7个专项行动”为契机，开始规划“车站记忆”项目，除了清理垃圾，还盘活了70余亩长期闲置的土地资源。

当前正值第36个全国爱国卫生月，4月18日，记者来到了“车站记忆”主题公园，看到废旧的火车厢变成了餐厅，候车厅变成了咖啡厅，铁道原来白色的枕轨道被刷成了七彩的颜色……

“爱国卫生运动是中国特色，是卫生防疫、群众路线相结合的生动实践，也是一个伟大创举。”4月18日，国家卫生健康委在云南曲靖召开新闻发布会，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安在发布会上说。

王江是“车站记忆”项目的亲历者，他当时担任西平街道城市综合管理服务中心主任。在清理垃圾的攻坚阶段，王江在“垃圾堆”里从早干到晚，除了地面垃圾，还要疏通改建地下管网等。

干了一段时间后，周围的居民开始看到了身边环境在不断改善，除了不再往旧火车站附近倾倒垃圾、污水外，还有的居民主动加入了清理垃圾的队伍。爱国卫生运动的群众力量体现出来了。

结合群众健康促进需求开展爱国卫生运动

在谈及云南的爱国卫生工作特点时，毛群安说，中央要求各级党委政府要把人民健康放在优先发展的战略位置，云南省委省政府高度重视爱国卫生工作，体现了健康优先的理念。做好垃圾处理、提供基础公共卫生设施等，体现了结合群众健康促进需求来开展爱国卫生运动。

云南省的健康优先理念落实在了真金白银上。2020年，云南省立足新冠疫情防控常态化需求，创新开展了“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，省级财政投入65亿元。“力度之大、前所未有，仅用一年半时间就实现全省所有的县达到国家卫生县城标准。”云南省卫生健康委副主任许伟说。

位于欠发达地区的云南，开展爱国卫生运动的起点并不高。云南南部的文山壮族苗族自治州和越南接壤，由于地理位置特殊，1992年，中越关系正常化之后，文山州才从“一切为了前线，一切为了胜利”转移到经济建设发展当中。“所以说，文山的改革开放是比内地整整晚了14年。”文山州副州长田燕说。

2020年，文山在开展爱国卫生运动时，农村和城乡接合部是垃圾的重灾区，田燕说：“很多村子、县城，我们腿都迈不开，进都进不去。”

面对这个难题，文山州提出了各级党组织书记首先要当“扫地书记”，每周带着群众打扫卫生。刚开始“干部扫、群众看”，还出现了群众不理解、不支持的情况。不过在“扫地书记”的带领下，各单位党员们先加入了扫地的队伍中。接下来“兵哥哥”、各级群众组织也加入了进来。最后，老百姓也坐不住了，一起拿起了扫把清理街道。

田燕说，“7个专项行动”中的最后一个是“众参与”，“只有把群众发动起来，让他们参与进来，他们才会珍惜最后的成果。”

在爱国卫生运动行动的推动下，文山州旧貌换新颜，曾经脏乱差到无处下脚的村寨，现在变得干净、美丽。

在探索乡村发展的路子上，浙江属于全国的“排头兵”。浙江省台州市将乡村爱国卫生运动和正在进行的“千万工程”相结合。在解决了环境问题之后，台州又把美丽环境转化为美丽经济。台州市上栈头村通过“环境+文旅”已经实现创收4000多万元，村民分红1000多万元，台州市爱卫会主任李昌明在回答中青报·中青网记者提问时说：“这种模式不仅展示了环境治理的成效，同时也通过收入提升反哺环境治理可持续可发展。”

除此之外，台州市还普及健康生活、规划设置村级卫生机构，加强老年人、孕产妇和儿童健康管理，完善慢病全周期健康管理，将文明健康生活方式纳入村规民约。

“减肥”进入爱国卫生运动的主题

爱国卫生运动最早起源于环境整治、消除传染病，进入新时代后，面临着新形势、新任务、新问题。今年爱国卫生运动的主题是“健康城镇 健康体重”。毛群安说，随着我国人民生活方式的变化、生活水平的提高，超重肥胖人数呈现上升趋势。

4月16日下午，记者走进曲靖市沿江街道社区卫生服务中心采访时，恰逢当地居民杨聪花正在问诊。她觉得近期胸口有些不舒服。身高152厘米的杨聪花，体重为72千克。接诊医生说，目前杨聪花的各项指标控制得均比较好，她的体重是当前主要问题。

杨聪花患有高血压、糖尿病等慢病，她的问题在当代很有典型性。“当前我国超重肥胖人数增加，且面临着控制慢病发病率的紧迫任务，所以我们今年确定利用爱国卫生月集中宣传，请公众关注‘健康体重’。”

不良生活方式是导致肥胖的重要原因，毛群安坦言，要改变人们的生活方式并非易事，需要从运动、医疗卫生服务等各个方面采取综合措施来有效管理，“所以我们在今年爱国卫生月特别强调，要在全社会倡导文明健康的生活方式，防控慢性病。”

为了管理好慢病患者，杨聪花就诊的沿江街道社区卫生服务中心为辖区内在管的糖尿病、高血压患者都发了慢性病管理积分卡。每季度接受医生一次面访，可以积2.5分，每季度规律服药可以积2.5分，此外，还有其他积分方式。达到一定分数后，慢病患者可以来社区卫生服务中心兑换相应奖品。

少吃多动是管理好体重的重要方法。为了让老百姓多动，浙江台州千方百计创造便利条件。在基础设施方面，新增132个群众身边的口袋公园，完善“15分钟社区体育生活圈”。软实力方面，“我们探索建立了基层体育委员工作机制。”李昌明说，通过建立县、镇、村三级组织架构，发动好村民身边的体育社会工作者，并建立管理评价机制，台州现有3620名基层体育委员活跃在一线。

在台州实践的基础上，2023年国家体育总局印发了《关于推广基层体育委员等机制的批复》，意味着这一探索已经从台州走向了全国。“基层体育委员已经成为推动形成共建、共治、共享的基层健康治理新格局中的中坚力量。”李昌明说。