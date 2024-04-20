瑞幸咖啡（江苏）烘焙基地投产 助推行业品质升级

4月20日，瑞幸咖啡(江苏)烘焙基地在苏州昆山正式投产。基地总投资1.2亿美元，年烘焙产能3万吨，以智能化优势深度整合咖啡垂直供应链，以新质生产力赋能行业品质升级，引领行业高质量可持续发展新趋势。

瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一表示，瑞幸咖啡(江苏)烘焙基地，是瑞幸高品质供应链构建的全新里程碑，将环境友好、智能生产与品质把控贯穿各个运营、生产环节，全面整合咖啡垂直供应链，将为瑞幸咖啡全国16000多家门店提供更强大的品质支撑力。瑞幸将继续为市场提供高品质、高便利性、高性价比的咖啡服务，通过补链强链增强供应链韧性，进一步推动行业品质升级，助力中国咖啡走向世界。

瑞幸咖啡(江苏)烘焙基地位于昆山综合保税区内，是涵盖生豆仓储、分拨、烘焙、包装及销售于一体的智慧型咖啡烘焙生产基地。基地设有国内首家真正意义的咖啡生豆恒温恒湿存储仓库，全生产环节应用全球尖端智能设备，实现从生豆处理、咖啡豆烘焙、包装到仓储物流等全流程高效自动化生产，为咖啡品质把控及行业智能化发展提供了新样板。同时，基地积极践行可持续发展战略，依照中国绿色建筑三星认证标准打造绿色工厂，在水资源循环利用、太阳能光伏发电、热能回收利用等方面应用节能减碳技术，领航行业绿色发展，打造中国咖啡行业烘焙基地的绿色新标杆。

伴随着这座智能化、自动化、绿色可持续的咖啡烘焙基地落成，瑞幸咖啡进一步实现了从鲜果到咖啡的高品质垂直供应链的深度整合，努力将“高科技、高效能、高质量”作为核心思路应用在基地的生产全流程，积极响应新质生产力发展号召。

作为中国市场咖啡连锁品牌，瑞幸咖啡致力于打通并延展咖啡全产业链的专业能力构建，深度参与中国咖啡产业的高速成长。2021年，瑞幸咖啡在福建启用第一家全自动智慧型烘焙基地。未来，依托江苏、福建两大咖啡烘焙基地，瑞幸咖啡将形成年产能超过4.5万吨的自加工烘焙供应网络，更快速、精准地响应消费者需求的变化，第一时间为全国门店输送更高品质的咖啡豆。

此外，瑞幸咖啡“全球寻豆计划”的开展与云南保山首个咖啡鲜果处理加工厂的落成，进一步完善品牌风味独特、品质稳定的咖啡生豆供应体系搭建，成为瑞幸咖啡健全高品质供应链体系的又一重要举措。成立7年，瑞幸咖啡已初步完成国内领先、国际一流的供应链、产业链体系建设，践行助力中国咖啡产业高质量发展的企业担当。

近年来，瑞幸咖啡快速稳健增长，截至2023年末，全国门店数量已超过16000家、累计消费客户数突破2.3亿，行业领先优势不断扩大。瑞幸咖啡 (江苏)烘焙基地正式投产，也为中国本土咖啡行业解码新质生产力，拉动品质升级，推动中国咖啡品牌走向世界提供了一个全新的实践样本。未来，伴随中国咖啡市场一起快速成长的瑞幸咖啡，将继续以专业与品质服务消费者，全力打造卓越的、世界级的百年咖啡品牌。