须尽欢携手长隆跨界创新 树立文创冰淇淋行业标杆

在文创经济蓬勃发展的当下，文创冰淇淋凭借“高颜值”外观和文化元素内核屡屡“破圈”，如今更有成为景点打卡“标配”的趋势。4月18日，在珠海长隆宇宙飞船馆，伊利集团旗下高端冰淇淋品牌须尽欢与长隆集团携手共创，首推八款联名冰淇淋新品。这一次，须尽欢在“国韵风骨”中融入卡通乐园元素，品质感与IP影响力叠加，诞生“爆款”的同时为行业发展打开了新思路。此次合作将成为伊利与长隆各自领域的一次标杆范例，满足消费者多样化需求的同时推动行业正循环发展，进一步丰富文化旅游内涵。

作为伊利旗下首个超高端冰淇淋品牌，“须尽欢”以诗仙李白“人生得意须尽欢”之豁达通透为名，以国风之韵为形，传承匠心品质，面市以来始终为消费者带来高品质的“尽欢体验”。长隆作为本土文旅企业头部品牌，传播“欢乐”的文化属性早已深入人心。当“国韵典雅”遇见“现代洒脱”，判若鸿沟之下竟然蕴藏高度契合的情绪内核，这一场相逢和携手，注定会激发两大品牌的融合裂变，使彼此承载更多价值内涵。

这次推出的八款联名冰淇淋新品，粉小琦、宇宙飞船、长颈鹿、虎鲸等造型，须尽欢在一贯追求工艺精进、呈现最优质原料的基础上，融入了活泼跃动的乐园元素，让品牌更贴近消费者。从品名、造型，到色彩、口味，统统让人耳目一新。粉小琦草莓味冰淇淋原材料甄选北纬40°丹东草莓；宇宙飞船蓝莓味冰淇淋选用大颗优质蓝莓制作果酱夹心；虎鲸牛奶巧克力味冰淇淋巧克力风味浓郁，长颈鹿芒果味冰淇淋芒果夹心软糯清甜……天南海北选取最优质食材，是须尽欢一以贯之的品牌诚意。感受大自然的馈赠，保留原生态的美味，此次联名新品以严选原料为准则保证了高端品质。每款冰淇淋都添加了超过35%的鲜牛乳，让消费者一口体验至臻至醇的美味，感受来自舌尖的曼妙。

目前我国冰淇淋市场销售额规模潜力巨大，而伊利冷饮业务规模和市场份额稳居前列，表现尤其亮眼。这其中的超高端品线须尽欢，成功抓住了文旅、文创产业跨越式发展的市场机遇，推动冷饮业务进入更具潜力和成长空间的文创冷饮新赛道。

此次的联名新品发布会上，伊利相关负责人介绍，近年来，须尽欢从产品创新、营销创新、渠道创新等方面不断修炼“内功”，提升核心竞争优势。在优质技术资源和“国韵风骨”气质的加持下，须尽欢已经在冷饮行业，特别是文创冰淇淋领域，拥有了良好的口碑和稳固的消费圈层。

上述“创新”在须尽欢&长隆联名新品中得以淋漓尽致地体现——生产工艺大胆创新，区别于常规的手工文创冰淇淋，使用了行业首条全自动立体文创冰淇淋-196℃液氮冷媒隧道，这样制作而成的冰淇淋确保了结构的丰富性和对细节造型的完美展现，吃起来口感绵密紧实，仿佛云朵在舌尖氤氲；须尽欢与头部设备厂商合作，通过全自动立体硅胶模隧道生产线实现了生产工艺全自动化，保证与长隆的联名新品品质更加稳定。此前，在“须尽欢×长月烬明”“须尽欢×甄嬛传”等诸多成功案例中，须尽欢始终在追求领先的路上保持突破，对品质的把控和创新始终如一，也得到行业的权威认可，获得诸多奖项。

工艺创新，品质保证，在乐园场景下给足消费者“想象空间”……此番须尽欢与长隆联名推出的新品，显然已经具备了充分的“出圈”要素。“巨头”联手，品牌价值叠加背书，无疑已经为文创冰淇淋市场树立起了品质新标杆，实现从“网红”到“长红”的品牌期许。

作为文创跨界领域的资深品牌，须尽欢在挖掘和传递传统文化的同时，敏锐捕捉新载体、新风尚，不断透过年轻人的视野更贴切地表达深层次的文化自信。而这一次跨界长隆，须尽欢正尝试从新角度切入，以未泯童心，给足欢快跃动的情绪价值，唤起年轻消费者对特定文化的认同和情感共鸣。于深谙文创价值的长隆而言，选择与国风气质的文创冰淇淋须尽欢携手，亦是借力其文化底蕴，实现品牌形象的重塑和提升，进而在文创领域拓展更广阔的市场。