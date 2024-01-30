中国医师协会第五次全国会员代表大会在京召开

1月28日，中国医师协会第五次全国会员代表大会在北京召开。

国家卫生健康委党组书记、主任，中国医师协会会长马晓伟致开幕辞，他充分肯定中国医师协会第四届理事会在巩固完善毕业后医学教育制度和定期考核制度、推进继续医学教育创新发展、搭建临床医学交流平台、宣传贯彻行业有关政策法规、加强医师自律维权、营造尊医重卫的社会氛围等方面取得的突出成绩。

国家卫生健康委党组副书记、副主任雷海潮出席会议并讲话。他指出，中国医师协会在第四届理事会带领下，为深化医药卫生体制改革、健康中国建设特别是抗击新冠疫情作出了积极贡献。希望协会在新一届理事会带领下，在夯实社会主义现代化强国建设的健康之基上积极作为，作出更大贡献。

大会选举产生了中国医师协会第五届理事会理事、常务理事、会长、副会长。马晓伟被选举为中国医师协会第五届理事会会长，于竞进被选举为常务副会长兼秘书长，王辰等22人为副会长。大会以无记名投票方式，表决通过了修改后的《中国医师协会章程》《中国医师协会第四届理事会工作报告》等。

国家民政部社会组织管理局和中华医学会的负责同志出席会议并致辞。国家卫生健康委相关司局、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局负责同志出席会议。1200多名会员代表参加会议。