造血干细胞移植并发症预防方案优化

科技日报讯 （记者雍黎 通讯员曾理）1月28日，记者从陆军军医大学新桥医院获悉，该院血液病医学中心主任张曦团队阐释了间充质干细胞（MSCs）综合预防移植物抗宿主病（GVHD）的优化输注方法，进一步优化了造血干细胞治疗中GVHD的综合预防效果。研究成果日前在国际学术期刊《肿瘤学纪要》刊发。

张曦介绍，GVHD是造血干细胞移植（HSCT）后严重影响患者生存和生活质量的并发症，在单倍型HSCT（Haplo-HSCT）中的发病率可达50％左右。GVHD的防治方法主要是使用激素和免疫抑制剂，但长时间服药可能引发重症感染、恶性血液病复发和器官功能损伤等副作用。探索高效低毒的GVHD预防方法，同时还要不增加白血病的复发率，是目前亟待解决的临床难题。

MSCs已被证实有助于促进移植造血重建和防治GVHD。但临床上关于急、慢性GVHD的综合防控要求，对MSCs输注的最佳干预点、使用时长及次数等尚无定论。对此，张曦团队联合中南大学湘雅三医院、贵州医科大学附属医院等5家移植中心开展了随机、对照临床研究。研究证实，在单倍型HSCT后45天开始输注MSCs，可以达到更优化的GVHD综合预防效果。

据悉，该研究创建了有效低毒并兼顾急、慢性GVHD的预防新方案，为MSCs预防GVHD提供了高级别循证医学证据。