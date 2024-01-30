我国首张蛋白粉备案凭证发放

科技日报讯 （记者付丽丽）记者1月28日从国家市场监督管理总局（以下简称市场监管总局）获悉，我国首张保健食品蛋白粉备案凭证、首张蛋白粉复配产品备案凭证近日相继发放。这是自2023年6月该局发布保健食品原料目录以来，以大豆分离蛋白、乳清蛋白为原料的产品获得的首批国产保健食品备案凭证。

据介绍，此次将植物蛋白和动物蛋白同时纳入保健食品原料目录，主要是为提升保健食品使用人群的针对性，并有效限制产品夸大宣传。此外，针对这两种蛋白类原料设定的技术要求，在严格遵守食品安全底线的同时，提高了其中的蛋白质含量指标。含量指标均达到了优质蛋白原料标准，确保为蛋白质缺乏的人群提供优质蛋白产品。

为推动保健食品原料目录制定工作，市场监管总局根据已注册生产蛋白粉保健食品的配方、功能、安全性、质量控制等实际情况，结合中国营养学会等组织机构对大豆分离蛋白和乳清蛋白保健功能、用量等的研究成果，研究起草了《保健食品原料目录 大豆分离蛋白》《保健食品原料目录 乳清蛋白》。

为使原料目录正式实施后产品备案工作顺利开展，市场监管总局结合已批准注册产品的情况及生产实际，对蛋白质类产品备案时的配方配伍、注册转备案情形、每日用量、人群等作了细化要求。两个原料目录突破了以往单一原料备案的模式，允许蛋白质与营养物质复配备案，为企业提供了更广泛的研发空间，使市场上的蛋白粉类保健食品品种更丰富，让消费者的选择更多元。